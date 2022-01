O chefe do Xbox, Phil Spencer, reivindica programa de bloqueio multiplataforma

O chefe do Xbox, Phil Spencer, revelou que a Microsoft quer ajudar a eliminar maus atores na cena de jogos online criando um programa multi-rede onde a proibição pode se aplicar ao Xbox, por exemplo, a redes de outras empresas.

Conversando com Tempos de Nova York, Spencer admitiu que isso seria “difícil” de conseguir, mas é algo que ele espera ver um dia.

“Algo que eu adoraria poder fazer – isso é difícil para a indústria – é quando alguém é bloqueado em uma de nossas redes, existe uma maneira de bloqueá-lo nas outras redes?” Ele disse.

Em vez disso, Spencer disse que adotaria um sistema que permitiria aos jogadores trazer sua “lista de usuários bloqueados” para eles em outra plataforma. “E eu adoraria poder trazê-los para as outras redes onde eu jogo. Então este é o grupo de pessoas com quem eu escolhi não jogar. Porque eu não quero recriar isso em todas as plataformas de ‘reprodução de vídeo’ .”

Spencer também falou na entrevista sobre como a Microsoft usa inteligência artificial no Xbox para “monitorar as emoções de uma conversa” para detectar “quando uma conversa atinge um ponto de ruptura”. Há também um botão Denunciar usuário na interface do usuário do Xbox para relatar mau comportamento.

Os jogos Call of Duty da Activision têm uma extensão Estratégia de bloqueio multiplataforma. Os jogadores que estão trapaceando ou se envolvendo em outro mau comportamento têm sua conta da Activision banida em todas as plataformas, mesmo naquelas em que nunca jogaram.

Como Spencer sugeriu, o bloqueio em todo o sistema de plataforma cruzada aparentemente exigiria que proprietários de redes diferentes trabalhassem juntos, o que poderia dificultar as coisas. No entanto, também houve um momento em que o cross-play entre Xbox e PlayStation parecia improvável, mas agora é relativamente comum, já que empresas rivais optam por trabalhar em estreita colaboração.