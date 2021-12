A pesquisa mostra que um tratamento COVID comum pode neutralizar a variante omicron

Um tratamento bem conhecido para COVID-19 pode funcionar para interromper Sintomas de uma variável omicron De transformação severa, de acordo com Washington Post.

Cientistas da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg e da Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins publicaram novas descobertas esta semana mostrando que a administração de plasma convalescente no início de uma infecção por COVID-19 pode reduzir as hospitalizações por COVID-19 em quase 50%, de acordo com Washington Post.

“Nossas descobertas indicam que este é outro tratamento eficaz para COVID-19 com as vantagens de baixo custo, ampla disponibilidade e rápida resiliência ao vírus SARS-CoV-2 em evolução”, Kelly Gibbow, co-autora do estudo e professora do Hopkins Escola de Medicina, disse. Ele disse em um comunicado.

Obviamente, os resultados foram conduzidos de junho de 2020 a outubro de 2021 – antes que a variante omicron chegasse aos EUA. para cada Washington PostOs especialistas esperam que o tratamento também ajude a tratar as pessoas com a variante omicron.

Mas os especialistas não têm certeza se os tratamentos comuns com COVID-19 funcionarão contra a variante omicron. por exemplo, Dr. Brandon WebbMD, um médico infectologista da Intermountain Healthcare, disse que as terapias com anticorpos – que têm sido cerca de 80% eficazes na redução da probabilidade de hospitalização ou morte entre pacientes com COVID-19 – Pode não funcionar com o Omicron.

“A variante contém uma série de mutações na proteína spike que estão localizadas nas mesmas regiões que esses anticorpos monoclonais têm como alvo”, Webb disse, de acordo com o Desert News. “O resultado é que dois dos três anticorpos monoclonais atualmente autorizados provavelmente não funcionarão. É provável que sejam completamente ineficazes contra o omicron.”

Porque a variante omicron pode escapar da imunidade – Imunidade natural e vacinas – Os médicos têm menos ferramentas para usar contra a Omicron, Ele disse.

Na verdade, algumas pesquisas iniciais indicaram que Oomicron variante resistente a vacinas, terapias de anticorpos e doses de reforço COVID-19, como eu escrevi para Deseret News. Os especialistas ainda recomendam que as pessoas obtenham Vacina COVID-19 e injeções de reforço COVID-19 Para ficar bem protegido da variável.