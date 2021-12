Ciências da terra: o Matterhorn nos Alpes se move suavemente para frente e para trás uma vez a cada dois segundos.

O edifício aparentemente inabalável do Matterhorn – um dos picos mais altos dos Alpes – se move para frente e para trás uma vez a cada dois segundos.

Esta é a conclusão de pesquisadores liderados pela Universidade Técnica de Munique, que mediram as vibrações normalmente imperceptíveis da icônica montanha.

A equipe explica que os movimentos são estimulados pela energia sísmica da Terra que tem suas origens nos oceanos do mundo, terremotos e atividades humanas.

O Matterhorn está localizado na fronteira entre a Suíça e a Itália e com seus picos subindo 14.692 pés (4.478 metros) acima do nível do mar, tem vista para a cidade de Zermatt.

Qual é a mãe? O Matterhorn é uma montanha dos Alpes localizada na fronteira entre a Suíça e a Itália. Tem uma altitude de 14.700 pés (4.478 m). O Matterhorn foi inicialmente referido por escrito como “Monte Cervin” em 1581, e mais tarde também como “Monte Silvio” e “Monte Servino”. O nome alemão “Matterhorn” apareceu pela primeira vez em 1682. Entre 1865 e o final da temporada de verão de 2011, cerca de 500 alpinistas morreram no Matterhorn. A cada ano, entre 300 e 400 pessoas tentam escalar o cume com um guia; Destes, 20 não conseguiram chegar ao topo. Aproximadamente 3.500 pessoas manejam o Matterhorn sem guia a cada ano; Cerca de 65% voltam para a estrada, geralmente devido a uma falta de preparo físico ou inclinação insuficiente para a altitude.

De diapasões a pontes, todos os objetos vibram ao excitar a chamada frequência natural, que depende de sua geometria e propriedades físicas.

“Queríamos ver se essas vibrações ressonantes também poderiam ser detectadas em uma montanha tão grande como o Matterhorn”, disse o autor do artigo e cientista da Terra Samuel Weber, que conduziu o estudo enquanto residia na Universidade Técnica de Munique.

Para descobrir, o Dr. Weber e seus colegas instalaram vários sismógrafos no Matterhorn, o mais alto deles logo abaixo do cume, 14.665 pés (4.470 metros) acima do nível do mar.

Outro foi colocado no acampamento Solvay – um abrigo de emergência em Hörnligrat, a crista nordeste do Matterhorn, que data de 1917 – enquanto uma estação de medição no sopé da montanha servia de referência.

Cada sensor na rede de medição é configurado para enviar automaticamente seus registros de quaisquer movimentos para o Serviço Sismológico Suíço.

Ao analisar as leituras do sismômetro, os pesquisadores foram capazes de extrair a frequência e o eco do eco da montanha.

Eles descobriram que o Matterhorn oscila tanto na direção norte-sul com uma frequência de 0,42 Hz quanto na direção leste-oeste com uma frequência semelhante.

Ao acelerar as vibrações medidas 80 vezes, a equipe foi capaz de tornar as vibrações do Matterhorn audíveis para o ouvido humano – como mostrado no vídeo abaixo. (Fones de ouvido são recomendados para sons de frequência muito baixa.)

Em média, os movimentos do Matterhorn eram pequenos, na faixa de nanômetro a micrômetro, mas no cume, descobriu-se que era até 14 vezes mais forte do que os registrados no sopé da montanha.

A equipe explicou que isso ocorre porque o cume é capaz de se mover mais livremente enquanto a encosta da montanha está estabilizada, algo semelhante a como o topo de uma árvore balança mais com o vento.

A equipe também descobriu que a amplificação do movimento do solo subindo o Matterhorn também foi transportada para terremotos – um fato, eles acrescentaram, que pode ter implicações importantes para a estabilidade das encostas, mesmo no caso de terremotos fortes.

“As regiões montanhosas que experimentam um movimento de solo amplificado são provavelmente mais suscetíveis a deslizamentos de terra, rochas e danos nas rochas quando sacudidas por um forte terremoto”, disse o autor do artigo e geólogo Jeff Moore, da Universidade de Utah.

Vibrações como as detectadas pela equipe não são exclusivas do Matterhorn, disse a equipe, onde se espera que muitos picos se movam de maneira semelhante.

Na verdade, como parte do estudo, pesquisadores do Serviço Sismológico Suíço conduziram uma pesquisa suplementar do cume central suíço de Gross Methen, uma montanha com formato semelhante ao Matterhorn, mas muito menor.

A análise revela que Grosse Mythen oscila em uma frequência cerca de quatro vezes mais alta do que Matterhorn, porque objetos menores vibram em frequências mais altas do que objetos maiores.

Esses exemplos representam uma das primeiras vezes que a equipe examinou as vibrações de objetos tão grandes, já que estudos anteriores se concentraram em pequenas entidades, como formações rochosas no Parque Nacional Arches, em Utah.

O professor Moore comentou: “Foi emocionante ver que nossa abordagem de simulação também funciona para uma montanha tão grande como o Matterhorn e que os resultados são confirmados pelos dados de medição.”

Os resultados completos do estudo foram publicados na revista Cartas da Terra e da Ciência Planetária.

