Tempestade solar pode iluminar a aurora boreal antes do Natal

O Centro de Previsão do Clima Espacial do UK Met Office disse hoje (22 de dezembro) que uma tempestade solar que irrompeu do sol na segunda-feira (20 de dezembro) pode aumentar a exibição da aurora boreal ao redor do Pólo Norte antes do vôo do Papai Noel neste fim de semana.

A tempestade solar foi causada por um Ejeção de massa coronal, ou CME, que é uma erupção poderosa de partículas carregadas magneticamente e plasma da camada externa de atmosfera do sol, a aura. Quando direcionadas à Terra, as massas coronais ejetadas podem criar tempestades geomagnéticas que podem interromper os serviços de satélite e redes de energia. Um dos efeitos colaterais mais agradáveis ​​desses eventos é um aumento na crepúsculo Nas regiões dos Pólos Norte e Sul, é aqui que acontecem essas apresentações maravilhosas.

Espera-se que chegue na segunda-feira, que explodiu com o sol às 6h36 EDT (1136 GMT) a Terra Quinta-feira (23 de dezembro). Ele se originou de uma forte erupção solar de classe M1.9 que irrompeu de uma mancha solar chamada região ativa 2908, de acordo com Spaceweather.com.

O Met Office escreveu: “É provável que o oval auroral melhore ligeiramente em altas latitudes 22 a 24 devido à atividade geomagnética aprimorada do orifício coronal e uma chance de ejeção de massa coronal fraca no dia 23”. No site dela.

De acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA) Rede do Clima EspacialNa semana passada, o sol estava muito forte com várias áreas ativas aparecendo em sua superfície escaldante na preparação para o Natal.

O Met Office disse que a tempestade geomagnética desencadeada pelo CME na segunda-feira deve ser menor. Tempestades geomagnéticas ocorrem quando partículas carregadas do sol interagem com o campo magnético do planeta. As linhas do campo magnético da Terra redirecionarão essas partículas para os pólos, e é por isso que vemos a aurora boreal nessas regiões.

