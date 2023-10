Futuros de ações hoje: atualizações ao vivo

9 horas atrás

As empresas de pequena capitalização registraram o quinto avanço consecutivo na terça-feira, com o Russell 2000 subindo 1,14%, mais que o dobro do ganho de 0,52% do Standard & Poor’s 500.

O Russell 2000 subiu 2,8% desde 3 de outubro, enquanto o S&P 500 subiu 3,0%.

O índice de pequena capitalização está 11,5% abaixo do seu máximo de 52 semanas, atingido em 2 de fevereiro, enquanto o S&P 500 está 5,4% abaixo do seu máximo de 52 semanas, datado de 27 de julho. Nos dois primeiros pregões desta semana, as small caps subiram 1,7%. Em comparação com um ganho do índice Standard & Poor’s 500 de 1,2%.

-Scott Schnepper