A startup de agregação de notícias dos fundadores do Instagram, Artifact, será encerrada

Créditos da imagem: a ferramenta

a ferramenta, o agregador de notícias que virou rede social dos fundadores do Instagram, será encerrado. A startup anunciada na sexta-feira Por postagem do blog Tomou a decisão de “reduzir as operações” do aplicativo lançado há mais de um ano, dizendo que a oportunidade de mercado não era grande o suficiente para justificar o investimento contínuo.

A equipe rapidamente iterou seu produto de um aplicativo de leitura de notícias semelhante ao SmartNews para uma plataforma de curadoria e descoberta de notícias onde usuários individuais poderiam se tornar uma espécie de criadores, encontrando joias interessantes em toda a web que outras pessoas poderiam gostar e comentar. Ele também usou várias ferramentas de IA para resumir notícias, reescrever manchetes clickbait e apresentar o melhor conteúdo. No entanto, a lista de mudanças pode ter diluído o valor original do produto, que era um simples aplicativo de notícias que poderia aceitar ofertas integradas nos telefones dos usuários, como o Apple News. O resultado final foi algo mais próximo de substituir o Twitter – mas esse é um mercado com muitos concorrentes, incluindo, de fato, o Instagram da Meta, que lançou um concorrente do Twitter/X chamado Threads.

Em uma postagem no blog de Kevin Systrom, cofundador do Instagram e da Artifact, ele escreveu que reconhecer a realidade do mercado é algo que as startups muitas vezes não conseguem fazer, mas “tomar a decisão difícil antecipadamente é melhor para todos os envolvidos”.

“O maior custo de oportunidade é o tempo necessário para trabalhar em coisas mais novas, maiores e melhores, com potencial para alcançar milhões de pessoas”, escreve Systrom. “Pessoalmente, estou entusiasmado por continuar a construir coisas novas, embora só o tempo dirá o que isso poderá ser. Vivemos numa época emocionante em que a IA está a mudar tudo o que tocamos e as oportunidades para novas ideias parecem ilimitadas.

Para dar aos usuários tempo suficiente para fazer a transição, o aplicativo começará a desativar vários recursos, como a capacidade de comentar e criar postagens. Isso ajudará a reduzir seus esforços de moderação. As postagens existentes permanecerão visíveis por enquanto, e o Artifact continuará a operar sua “capacidade principal de notícias” até o final de fevereiro.

O fechamento ocorre em meio ao aumento da concorrência no cenário rival do Twitter, mas também a uma desaceleração no uso de outros agregadores de notícias, como o SmartNews. Este último teve um 2023 difícil, com demissões e substituição de seu CEO, enquanto seu aplicativo perdia downloads e usuários ativos. Em parte, a forma como os utilizadores procuram notícias e informações está a mudar com a chegada da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, os editores estão descobrindo que seu conteúdo é sobreposto a dados de treinamento de IA, que são então consultados por usuários de bots como OpenAI ChatGPT – levando a ações judiciais, em alguns casos, e acordos de licenciamento em outros.

Para o Artifact, ainda não decidiu o que quer que seja – uma plataforma de conversação e descoberta no estilo do Twitter, um concorrente do Pinterest para descobrir links interessantes ou um mecanismo de notícias alimentado por IA. Isso pode ter resultado na perda de uma oportunidade de chamar a atenção dos usuários, pois eles não sabiam como o aplicativo se encaixaria em seu fluxo de trabalho normal.

Apesar do bloqueio, Systrom diz que notícias e informações “continuam a ser áreas importantes para investimento em startups” e que acredita que outras “mentes brilhantes” estão a trabalhar em ideias nesta área.

O cofundador falou sobre o papel da IA ​​no Artifact na conferência TechCrunch Disrupt realizada no outono passado em São Francisco. Há um vídeo dessa palestra abaixo.