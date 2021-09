A Netflix foi processada pela única linha ‘Queen’s Gambit’ sobre uma campeã de xadrez

A principal campeã de xadrez, Nonna Gabrindashvili, está processando a Netflix por causa de uma única linha na série de sucesso “The Queen’s Gambit”, que ela diz tê-la difamado por imprecisamente subestima sua carreira impressionante.

Enquanto Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) interpreta o fictício campeão de xadrez de Moscou Invitational no episódio final da série, um locutor se refere a Gabrindashvili pelo nome, afirmando que ela é “a campeã mundial feminina e nunca enfrentou homens”.

Gabrindashvili, de 80 anos, que mora em Tbilisi, Geórgia, foi a primeira mulher no mundo a ser nomeada gerente sênior. Em 1968, ano em que o episódio foi ambientado, Gabrindashvili tinha “Competir contra pelo menos 59 jogadores de xadrez do sexo masculino (28 deles simultaneamente em um jogo), incluindo pelo menos dez mestres na época “, afirma Boris Spassky, um processo por difamação aberto quinta-feira no tribunal distrital federal em Los Angeles.” Os últimos três também foram campeões mundiais durante sua carreira. .. eu venci alguns Os melhores jogadores de xadrez masculinos do mundo. “

A ação busca reivindicar milhões de dólares em danos pelo que chama de “falsidade devastadora, minando e humilhando suas realizações diante de uma audiência de vários milhões” – e pede a remoção da linha que Gabrindashvili não confronta os homens.

Quando Gaprindashvili contatou a Netflix para exigir uma retificação pública e um pedido de desculpas, ela se recusou a fazê-lo, de acordo com o processo. O processo disse que a linha que matou a carreira de Gabrindashvili – em uma série sobre sexismo no mundo do xadrez – era “inofensiva”. O processo descreve a resposta como “chocantemente surda”, bem como abusiva e misógina.

“Eles estavam tentando fazer esse personagem fictício que estava abrindo um caminho para outras mulheres, quando na verdade eu já havia traçado o caminho e inspirado gerações”, disse Gabrindashvili em um vídeo recente. Visto pelo New York Times. “Essa ironia … Foi uma experiência humilhante.”

O processo observou que a Netflix deveria estar ciente das realizações de Gaprindashvili porque havia contratado “duas das principais entidades de xadrez do mundo” como consultores. O livro em que a série foi baseada também admitia que Gaprindashvili encontrou homens idosos.

A Netflix disse ao The Times em um comunicado: “A Netflix tem apenas um grande respeito pela Sra. Gaprindashvili e sua ilustre carreira, mas acreditamos que esta afirmação não tem mérito e defenderemos vigorosamente o caso.”