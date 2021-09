Bill Maher chamou o vestido da AOC de ‘taxar os ricos’: ‘não vamos mentir’ e dizer que os ricos não pagam impostos

host em “tempo real” Bill Maher O representante dos Estados Unidos ligou. Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y. , devido ao vestido politicamente carregado “Tax the Rich” que ela usou no Met Gala.

Maher iniciou a conversa criticando a elite Cidade de Nova York O baile onde todos os “servos” usaram máscaras enquanto as celebridades não.

“Há algo nisso que não é liberal”, disse Maher. “Os germes sabem quem são as pessoas boas?”

A estrela da HBO então mudou para o vestido de um congressista e citou uma estatística da cidade de Nova York mostrando que “os 65.000 nova-iorquinos mais ricos entre 8 milhões pagam 51% dos impostos”.

“Não é como se não tributássemos os ricos de forma alguma”, disse Maher. “Sou totalmente a favor do fim da desigualdade de renda, mas não vamos mentir. Os ricos pagam muitos impostos.”

“Sim, há um monte de coisas que precisamos ajustar sobre o sistema capitalista. Temos capitalismo de compadrio neste país, sem dúvida. Estou apenas dizendo, você está cobrando um ‘imposto rico’ em sua bunda e sobre as pessoas os ricos não pagam impostos. ”Maher sempre diz. Os ricos pagam alguns impostos .. eles já pagam uma grande parte do frete. Não estou dizendo que talvez não deva ser mais do que isso, mas vamos não mentir. ”

O que as pessoas odeiam

Mais tarde, Maher citou os tweets de Ocasio-Cortez sobre a lei do aborto do Texas, nos quais ela escreveu que “homens trans e não binários também podem menstruar” além das mulheres e que “pessoas trans, bissexuais e não binárias sempre foram, e sempre será. Isso se eles quiserem, ou eles podem crescer. “

“Talvez se a melodia não fosse ‘Vocês, tolos que não sabem que os homens podem menstruar e o que são espíritos, tomem cuidado!'” “Isso é o que as pessoas odeiam”, disse Maher.

O comentarista liberal Dan Savage defendeu o membro do “Esquadrão”, dizendo a Maher que “pessoas trans, bi e não dualistas, sempre existiram”, Maher respondeu: “Mas muitas pessoas simplesmente aprendem sobre ele!”

‘políticas ruins’

“Talvez, você sabe, nos ajude ao longo do caminho e, explique, não tome essa atitude como a parte do país que não se submergiu totalmente nisso, é simplesmente estúpido e ‘Eu não aguento mais concordo com voce. acima de.’ Primeiro, é apenas política ruim. ”“ Eu não sei se ela pensa que apenas os republicanos nesse campo não sabem o que é binário. Mas acho que muitas pessoas estão apenas aprendendo sobre algumas dessas coisas. E isso é novo! “

Savage admitiu que os comentários de Ocasio-Cortez foram “um pouco repreendidos”, mas creditou a ela por ter iniciado uma conversa. Mais tarde, ele explicou que o espírito binário vem da cultura nativa americana para descrever os indivíduos “não-conformados com o sexo” como tendo “um espírito masculino e um espírito feminino”.

“Sou uma pessoa bastante experiente e acabei de aprender isso”, gritou Maher.