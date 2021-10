A nave russa retorna à Terra com uma equipe de filmagem a bordo

Uma atriz, diretora e produtora russa que passou 12 dias a bordo da Estação Espacial Internacional voltou à Terra no início do domingo com o cosmonauta Oleg Novitsky, que esteve no espaço por 191 dias. Atriz Yulia Peresild, diretora e produtora Klim Shpenko Eu fui para a Estação Espacial Internacional no dia 5 de outubroPara gravar cenas para o próximo filme o desafio, Sobre um médico russo, interpretado por Peresild, que viaja até a estação espacial para tratar um astronauta doente.

Os três estavam a bordo da espaçonave Soyuz MS-18, que pousou às 12h35 ET na zona rural do Cazaquistão, e retornará à Rússia no final do domingo. Nowitzki chegou à Estação Espacial Internacional em 9 de abril para sua terceira missão, e agora gastou um total de 531 dias no espaço.

Embarcação Soyuz Os três tiveram alguns problemas no sábado, quando seus propulsores demoraram mais do que o esperado durante a verificação do motor. A Estação Espacial Internacional desviou de sua posição normal antes que as equipes de terra pudessem retomar o controle em cerca de 30 minutos. Autoridades disseram que a tripulação da Estação Espacial Internacional nunca esteve em perigo, mas foi o segundo acidente desse tipo em uma espaçonave russa no ano passado.

Peresild e Shipenko são a primeira equipe de filmagem de várias pessoas a visitar a Estação Espacial Internacional, como parte de um acordo comercial com a Roscosmos. Os cosmonautas Novitskiy, Anton Shkaplerov e Peter Dubrov também terão pequenos papéis no filme.