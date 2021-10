A primeira-dama da Flórida, Casey DeSantis, faz sua primeira aparição pública desde que foi diagnosticada com câncer de mama

exceto: Flórida A primeira-dama Casey DeSantis surpreendeu os convidados em um jantar do dia republicano Lincoln-Reagan no condado de Hernando no sábado, com sua primeira aparição pública desde então. Governador Ron DeSantis Ela revelou seu diagnóstico de câncer de mama no início deste mês.

“Provavelmente a pessoa mais importante que me apoiou foi talvez a pessoa mais importante que me apoiou”, disse o governador republicano durante um discurso ao jantar, antes de revelar a surpresa de que a primeira-dama estava presente. “Eu confio no Senhor, eu sei o quão forte é. Está indo tão bem. Na verdade, está indo tão bem que ela queria vir aqui esta noite e dizer oi para você, então aqui está.”

Um vídeo obtido pela Fox News mostra com exclusividade a multidão em ascensão e uma ovação de pé para a primeira-dama enquanto ela sobe no palco e abraça o governador.

Florida State. Esposa diagnosticada com câncer de mama

“Ouvi dizer que quando você recebe uma ovação de pé antes de entrar pela porta, provavelmente vai embora”, disse a primeira-dama, após pegar o microfone do governador.

A primeira-dama passou a dizer que há muitas coisas para ficar chateada e triste quando se trata da direção do país, mas disse estar “confiante de que não vai desistir”.

A primeira-dama continuou a aplaudir da multidão: “Nunca ceda à luta.”

conservador Anunciado no início deste mês que sua esposa de 41 anos foi diagnosticada com câncer de mama, dizendo que terá todo o apoio de sua família ao aceitar o desafio.

“Me entristece informar que a estimada primeira-dama da Flórida e minha amada esposa foram diagnosticadas com câncer de mama”, disse o governador em um comunicado.

“Casey é um verdadeiro lutador”, disse o governador, “e você nunca, jamais, jamais desistirá”.

“Como mãe de três filhos pequenos, Casey é a peça central de nossa família e causou impacto na vida de inúmeros residentes da Flórida por meio de suas iniciativas como primeira-dama. Ao enfrentar o teste mais difícil de sua vida, ela não terá apenas meu apoio inabalável, mas o apoio de toda a nossa família, além das orações e bons votos dos residentes da Flórida em todo o nosso estado. Casey é um verdadeiro lutador, e você nunca, jamais desistirá. “