A mídia social chinesa está de luto por Charlie Munger, que disse que a BYD foi seu melhor investimento

Usuários de redes sociais na China estão de luto morte O investidor bilionário Charlie Munger.

O vice-presidente da Berkshire Hathaway morreu “pacificamente” na manhã de terça-feira em um hospital da Califórnia, de acordo com um comunicado de imprensa da empresa de investimentos. Nenhuma causa de morte foi informada.

O investidor de 99 anos tem elogiado frequentemente a China e continua a ser um forte apoiante dela, apesar dos recentes problemas económicos do país.

“A economia chinesa tem melhores perspectivas nos próximos 20 anos do que qualquer outra grande economia”, disse ele. Entrevista Este ano com o podcast adquirido.

Na quarta-feira, dezenas de milhares de utilizadores de redes sociais na China partilharam as citações concisas de Munger sobre a vida, os mercados e os negócios. A morte de Munger gerou até agora 32 mil postagens no Weibo, o equivalente chinês do X, e 340 milhões de visualizações.

Os executivos também prestaram homenagem ao amigo e parceiro de negócios de longa data Warren Buffett.

O CEO da Apple, Tim Cook, que tem 1,6 milhão de seguidores no Weibo, disse que Munger era “um gigante dos negócios e um observador atento do mundo ao seu redor”.

“Charlie Munger ajudou a construir uma instituição americana e, através da sua sabedoria e visão, inspirou uma geração de líderes. Sentiremos muita falta dele”, escreveu ele em chinês e inglês.

“Munger não era apenas um investidor”, disse em comunicado o chefe das Américas da BYD, a fabricante chinesa de carros elétricos que considera a Berkshire um investidor de longa data e compete ferozmente com a Tesla. Ele foi um visionário que acreditou no potencial dos veículos elétricos e das energias renováveis ​​muito antes de se tornarem necessidades globais.

“O apoio e a orientação consistentes de Charlie foram fundamentais para transformar a BYD no líder global em energia limpa que é hoje”, acrescentou Stella Lee.

Munger foi fundamental para a decisão da Berkshire Hathaway de investir na BYD em 2008. O valor do investimento, inicialmente avaliado em 1,8 mil milhões de dólares de Hong Kong (230 milhões de dólares), disparou desde então.

De acordo com um relatório recente apresentado pela Berkshire Hathaway à Bolsa de Valores de Hong Kong, a empresa possuía cerca de 7,98% da BYD no final de outubro. Essas ações valem agora HK$ 18,54 bilhões (US$ 2,4 bilhões).

A Berkshire Hathaway vendeu mais de 137 milhões de ações da BYD desde meados de 2022, de acordo com declarações anteriores.

“Nunca ajudei a fazer nada na Berkshire [Hathaway] “Isso foi tão bom quanto o BYD e só fiz isso uma vez”, disse Munger em fevereiro. Reunião virtual.

“A BYD está muito à frente da Tesla na China.”

Recentemente, ele elogiou o fundador da BYD, Wang Quanfu Como um “engenheiro natural”, eles o compararam favoravelmente ao CEO da Tesla.

“O cara da BYD é melhor em fazer coisas do que Elon (Musk)”, disse ele em entrevista ao podcast Acquired. Publicado em outubro.

Munger elogiou frequentemente o governo comunista da China, que os governos ocidentais criticaram pelas suas violações dos direitos humanos. Ele elogiou o Estado apesar da sua repressão ao gigante tecnológico chinês Alibaba, que foi um dos investimentos mais importantes de Munger no Daily Journal, uma editora de jornais e empresa de investimentos com sede em Los Angeles que Munger dirigiu de 1977 a 2022.