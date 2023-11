A lua cheia de castor de novembro brilhará neste fim de semana

Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





A lua cheia de novembro, conhecida como lua do castor, brilhará no céu noturno a partir de domingo, proporcionando um espetáculo deslumbrante.

A lua estará em seu pico nas primeiras horas de segunda-feira, quando atingirá o topo de sua fase cheia às 4h16 horário do leste dos EUA. De acordo com o Céu da Terra.

“A próxima lua cheia (lua do castor) “A Lua cheia parecerá familiar, mas as características específicas sempre variarão ligeiramente de uma lua para outra”, disse o Dr. Noah Petrou, chefe do Laboratório de Geologia Planetária, Geofísica e Geoquímica da NASA, por e-mail.

Por causa da libertação Ele disse – O ligeiro movimento da lua muda o ângulo em que os observadores do céu veem o único lado voltado para a Terra – As luas cheias variam de mês para mês.

As condições climáticas locais permitem que as pessoas ao norte ou ao sul do equador vejam a lua do castor, disse Pietro, já que o corpo celeste aparece cheio ao olho humano por cerca de um dia antes e depois de sua fase cheia.

Para uma visão ideal da lua, Pietro recomenda encontrar um espaço com uma visão clara do céu – longe de árvores, edifícios e luzes fortes. Embora nenhum equipamento seja necessário para observar a Lua, um par de binóculos ou um telescópio pode ajudar a refinar detalhes, disse ele.

“Quando as pessoas olham para a lua, espero que primeiro percebam que é a mesma lua que seus avós, bisavós, etc. viram”, disse Pietro. “Milhares de anos atrás, os humanos olhavam para a lua e ela parecia semelhante em toda a história humana.”

Pietro também apontou duas operações espaciais atuais da NASA relacionadas à Lua. NASA órbita de reconhecimento lunar, Ele orbita a Lua há mais de 14 anos, criando um mapa 3D de sua superfície. o Missão Ártemis II A empresa pretende lançar no final de 2024 o envio de quatro astronautas em uma viagem ao redor da Lua e de volta, a primeira tentativa de levar humanos perto dos vizinhos mais próximos da Terra desde 1972.

Acredita-se que o nome Beaver Moon seja uma referência ao aparecimento desta lua cheia, quando o animal trabalhador se retira para sua casa em antecipação ao inverno. Quando o comércio de peles floresceu na América do Norte 1500 a 1800Novembro também foi época de caça aos castores devido à pelagem espessa do animal nesta época do ano. De acordo com o antigo almanaque dos agricultores.

A lua cheia de novembro também era chamada pelos Tlingit de lua escavadora, porque é a época em que os animais começam a se preparar para o inverno. O povo Cree chamou esse evento lunar de Lua Gelada, e o povo Anishinaabe se referiu a ele como Lua Congelada devido à proximidade das temperaturas frias do inverno, de acordo com o calendário.

Os eventos celestes restantes de 2023



A última lua do ano é a lua fria em 26 de dezembro. De acordo com o Almanaque dos Agricultores.

Quando se trata de meteoros, espera-se que leones em chamas sejam vistos no céu noturno até o fim da chuva em 2 de dezembro, de acordo com The Verge. Sociedade Americana de Meteoros. Se você está curioso para ver mais, a próxima chuva de meteoros atingirá o pico no próximo mês:

● Gêmeos: 13 a 14 de dezembro

● Úrsidas: 21 a 22 de dezembro