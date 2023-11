Pesquisadores americanos disseram que um míssil chinês equipado com uma “carga secreta” colidiu com a Lua, criando duas crateras.

Pesquisadores americanos revelaram que um pedaço de um míssil chinês que colidiu com a superfície da Lua em março de 2022 carregava uma carga não convencional ou secreta.

O estudo, publicado no Planetary Science Journal, identificou estes detritos espaciais como um componente da nave experimental Chang’e-5 T-1.

Lançado em outubro de 2014 a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang, no sudoeste da China, o estágio superior do foguete deixou uma distinta cratera dupla na superfície da Lua, indicando a presença de carga adicional não detectada, de acordo com o estudo.

Tanner Campbell, primeiro autor do estudo e estudante de doutorado na Universidade do Arizona, Destaque Anomalias no comportamento do míssil. Normalmente, seria de esperar que o corpo do foguete apresentasse alguma oscilação devido à sua estrutura assimétrica.

No entanto, o movimento de queda observado foi descrito como “de ponta a ponta” e notavelmente estável. Campbell explicou que esta estabilidade indica a presença de uma grande massa na extremidade superior do foguete.

Esta massa equilibra os motores pesados ​​abaixo, que pesam cerca de 544 kg (1.200 lb) sem combustível. Embora as duas ferramentas conhecidas no impulsionador pesem apenas cerca de 27 kg, os investigadores notaram a simetria incomum da cratera dupla resultante.

Fazendo uma comparação com as missões Apollo, que direcionaram intencionalmente restos de foguetes para a Lua para pesquisa, Campbell observou que tais missões produziam depressões redondas ou retangulares, e nunca uma cratera dupla de igual tamanho.

Campbell reconheceu a incerteza inerente à misteriosa carga útil, levantando uma série de explicações possíveis, que vão desde estruturas de suporte adicionais a hardware suplementar ou a inclusão de itens completamente desconhecidos.

No entanto, ele reconheceu que revelar a natureza exata desta carga pode permanecer um mistério permanente.

Estas descobertas lançam luz sobre a complexa dinâmica dos detritos espaciais e abrem novos horizontes para a detecção de restos de missões espaciais impressos em corpos celestes. O relatório também enfatiza a importância do monitoramento ativo de hardware espacial obsoleto.

Missão chinesa Chang’e-5 T-1

A missão Chang’e-5 T-1, projetada como precursora da mais famosa missão Chang’e-5 de 2020, que devolveu com sucesso amostras lunares à Terra, foi lançada em 2014.

Cinco meses após o lançamento desta missão preparatória, os astrônomos identificaram um pedaço de lixo espacial não atribuído chamado WE0913A em 2015.

Este ser celestial, primeiro descobridor A lua, que foi conduzida por astrônomos do Catalina Sky Survey Project, ganhou destaque em janeiro de 2022, quando o rastreador americano de detritos espaciais Bill Gray previu que ela colidiria com o lado oculto da lua dentro de meses.

Foi inicialmente pensado para ser o segundo estágio do foguete Falcon 9 de Elon Musk da SpaceX de Elon Musk, mas observações subsequentes e análises de dados orbitais indicaram uma conexão com o foguete chinês Chang’e 5-T1.

Por outro lado, as autoridades chinesas questionaram esta ligação e alegaram que o míssil se desintegrou na atmosfera da Terra há anos.

Entretanto, imagens obtidas pela Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) da NASA também revelaram um desenvolvimento inesperado no local do acidente: não apenas uma, mas duas crateras sobrepostas na Cratera Hertzsprung, no outro lado da Lua.

Este fenômeno levantou sobrancelhas, pois de acordo com a Universidade Estadual do Arizona, pelo menos 47 objetos de foguetes da NASA já colidiram com a Lua, mas nenhum deles produziu uma cratera dupla.

NASA em junho de 2022 eu confesso A natureza inesperada deste buraco duplo abre caminho para uma curiosidade acrescida. Para desvendar o mistério que envolve o WE0913A, os investigadores examinaram o seu comportamento durante o voo e as características das crateras que deixou para trás.

Ao examinar de perto como a luz solar se reflecte nos detritos à medida que cai no espaço, e ao comparar estas observações com simulações, os investigadores identificaram uma semelhança notável com o foguetão Chang’e 5-T1.

“Esta é a primeira vez que vemos um buraco duplo”, disse Campbell. “Sabemos que no caso da Chang’e 5 T1, o seu impacto foi quase direto, e para obter estas duas crateras que têm aproximadamente o mesmo tamanho, são necessárias duas massas aproximadamente iguais e distantes uma da outra.”

Embora WE0913A represente o primeiro caso de colisão não intencional de detritos espaciais com a Lua, a colisão de satélites feitos pelo homem com a superfície lunar não é inédita.

Em 2009, a NASA bateu intencionalmente uma cratera lunar de 5.600 mph (9.000 km/h) no pólo sul da lua.

Este efeito deliberado criou uma pluma que tornou mais fácil para os cientistas detectarem assinaturas químicas que indicam a presença de água gelada. Além disso, como parte de seu método de descarte, a NASA apontou os foguetes Saturno V do programa Apollo para a Lua.