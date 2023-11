Raios cósmicos mais fortes que omg que os cientistas encontraram em Utah

Os cientistas estão procurando respostas para um novo mistério no espaço sideral depois que um telescópio em Utah detectou o raio cósmico mais poderoso visto em mais de três décadas, segundo os autores do livro. Nova pesquisa Foi publicado quinta-feira na revista Science.

Acredita-se que uma partícula de superenergia intrigante e extremamente rara tenha viajado para a Terra vinda de fora da Via Láctea, embora a origem exata desta partícula turboalimentada do espaço sideral permaneça um mistério. Alguns especialistas sugeriram que o raio cósmico, apelidado de partícula Amaterasu em homenagem à deusa do sol na mitologia japonesa, poderia ter sido gerado por uma física desconhecida.

de acordo com Artigo publicado na NatureClancy James, astrônomo da Universidade Curtin em Perth, Austrália, disse que a descoberta “surpreendente” deixou alguns cientistas se perguntando “o que poderia produzir uma energia tão elevada”. Os raios cósmicos, invisíveis a olho nu, são partículas carregadas – muitas vezes um próton – que viajam pelo espaço a partir de outras galáxias e fontes extragalácticas a uma velocidade próxima da velocidade da luz.

Raios cósmicos com energias acima de 100 exaeletronvolts (EeV) raramente são detectados. de acordo com NASAOs raios cósmicos entram constantemente na atmosfera da Terra e “fornecem uma das nossas poucas amostras diretas de raios cósmicos”. Tema De fora do sistema solar.”

Os raios cósmicos descobertos há décadas tinham “mais energia do que era teoricamente possível”

O raio cósmico mais poderoso, chamado de partícula Oh-My-God, foi descoberto há mais de 30 anos e media cerca de 320 exaeletronvolts (EeV) quando foi descoberto. De acordo com a revista Nature, um único EeV é cerca de um milhão de vezes maior do que o alcançado pelos mais poderosos aceleradores de partículas fabricados pelo homem.

“Nada na nossa galáxia tem a capacidade de produzir isso, e a partícula tinha mais energia do que era teoricamente possível para os raios cósmicos que viajavam para a Terra vindos de outras galáxias.” Uma declaração da Universidade de Utah disse. “A partícula ‘oh meu Deus’ simplesmente não deveria existir.”

Os raios cósmicos recém-descobertos – detectados pela primeira vez em 27 de maio de 2021 no Telescope Array em Millard County, Utah – tinham uma energia de 240 MeV. Toshihiro Fujii, astrônomo da Universidade Metropolitana de Osaka, no Japão, descobriu os sinais “surpresa” – que tinham medições consistentes com aquelas produzidas por raios cósmicos supermassivos – enquanto realizava uma verificação de dados de rotina no telescópio.

Um Fuji cético inicialmente se perguntou se teria havido um erro, como algum tipo de bug no software, ou se os detectores da instalação haviam sido danificados por algo superpoderoso. Os raios cósmicos de alta energia normalmente têm uma viagem relativamente suave através do espaço (o que significa que não devem ser afetados por campos magnéticos galácticos e extragalácticos), tornando mais fácil para os cientistas identificarem a explosão estelar, o buraco negro ou a galáxia em que a energia está ocorrendo. . Spike veio.

De onde se originam os raios cósmicos de alta energia?

As origens exactas destas partículas de alta energia permanecem obscuras, mesmo após anos de investigação. John Matthews, porta-voz do conjunto de telescópios do centro, disse que quando os cientistas tentaram rastrear a partícula Oh-My-God e esta nova partícula, o seu caminho até à sua fonte não levou a algo com energia suficiente para produzi-la. Universidade de Utah E coautor do estudo.

“Esse é o mistério, o que diabos está acontecendo?” disse Matheus.

de acordo com João Balesprofessor em Universidade de Utah “Esses eventos parecem vir de lugares completamente diferentes no céu”, disse o coautor do estudo, Dr. Os maiores já descobertos parecem ter se originado de vazios ou espaços vazios.

“Não é como se houvesse uma fonte misteriosa.” Contas Ele disse. “Podem ser imperfeições na estrutura do espaço-tempo, colisões de cordas cósmicas. Quero dizer, estou apenas falando das ideias malucas que as pessoas apresentam porque não há explicação convencional.”

Fujii e a sua equipa estão em processo de atualização do conjunto do telescópio para ser quatro vezes mais sensível do que era antes, o que permitirá aos investigadores capturar mais destes raros raios cósmicos de alta energia e traçar as suas origens com maior precisão.