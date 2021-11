A ideia de Sandra Bullock de uma reunião na tela com Keanu Reeves é puro privilégio

Conversando com Revista esquire Para obter um perfil de sua co-estrela de “Speed”, Bullock disse que “não adoraria nada mais do que fazer uma comédia com Keanu antes de morrermos”. (Escuro, mas tudo bem).

“É engraçado”, disse ela ao jornal. “Poderíamos ter setenta e cinco anos – seria melhor do que isso, como um velho ‘casulo’.” “Nós interpretamos dois velhos engraçados. Viagem de carro. Basta nos colocar em um trailer como velhos. Vai ser o fim da ‘velocidade’! Vamos dirigir bem devagar. Faça xixi no mundo. Aqui está o nosso filme.”

Embora esperar 18 anos para que isso aconteça não pareça atraente, o espírito da ideia é forte. Hollywood, sua jogada.

Em outra parte do perfil, o escritor Ryan D’Agostino escreveu, Bullock relatou ter trabalhado com Ator “Matrix” No icônico filme de ação do início dos anos 90 e o vínculo que eles compartilhavam então. (Em 2006, eles estrelaram o filme juntos novamente em The Lake House.) Embora nunca tenham se envolvido romanticamente, ela disse, Reeves foi e ainda é uma pessoa excepcionalmente atenciosa.