Dwayne “The Rock” Johnson será premiado com o People’s Champion no People’s Choice Awards

Dwayne “The Rock” Johnson será homenageado com o prêmio People’s Champion no 2021 People’s Choice Awards no próximo mês em Santa Monica, Califórnia.

O representante do Red Notice, 49, receberá a medalha em 7 de dezembro em reconhecimento por sua contribuição para a indústria do entretenimento e empreendimentos empresariais.

Ele também foi honrado por seu compromisso em apoiar crianças e famílias necessitadas por meio de várias iniciativas de caridade.

Jane Neal, vice-presidente executiva, eventos de entretenimento ao vivo, especiais e E! Notícias, NBCUniversal Entertainment Television and Streaming.

Neil disse que durante um período de tantas incertezas, Johnson demonstrou uma habilidade fantástica de levantar o ânimo e fazer as pessoas sorrirem apesar das circunstâncias.

Seus esforços filantrópicos e presença internacional nas redes sociais o tornaram um líder cultural e inspiração para muitos, tornando-o o vencedor ideal do Prêmio Campeão do Povo de 2021 ”.

O anúncio de que o ator Jungle Cruise receberá o prêmio People’s Champion veio poucos dias depois de ter sido anunciado que Halle Berry havia aceitado o prêmio People Icon no evento.

O representante do Red Bulletin receberá uma medalha em 7 de dezembro em reconhecimento à sua contribuição para a indústria do entretenimento e empreendimentos empresariais

Disse Neal: “ Ao longo de sua carreira, Halle Berry quebrou barreiras, dirigindo e estrelando diversos papéis que abriram caminho para outros na indústria.

Além de seus prêmios de cinema e espírito inovador, Berry é conhecida por seu trabalho de caridade com mulheres, crianças e comunidades carentes. Ela é um ícone do nosso tempo, e por todos esses motivos e muito mais, temos a honra de apresentá-la com o Prêmio Ícone do Povo.

O 2021 People’s Choice Awards será realizado no Parker Hanger em Santa Monica, Califórnia, e será apresentado pela estrela do Saturday Night Live Kenan Thompson.