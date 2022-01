A família Meat Loaf deve lidar com o COVID-19

Morcegos do Poço (Agradável).

Howard Stern quer que a família Met Love fale sobre as vacinas COVID-19 – e ele acredita que o falecido cantor se entregou a um “culto”.

Cantora de “Pat from Hell” Ele morreu no início deste mês aos 74 anos, supostamente de COVID-19. O falecido roqueiro era forte Oposição aos mandatos de furtividade e vacinas.

Em uma entrevista recente no verão passado, Met Love percebeu que as máscaras são “inúteis. Elas não fazem nada. Elas não impedem você de pegar COVID. Elas são apenas um incômodo e coceira no nariz e fazem você não conseguir respirar. “

“Se eu morrer, morrerei, mas não serei controlado”, acrescentou.

Howard Stern diz que o chamado bolo de carne antivacinação se rendeu a um culto. Getty Images Wirei

Falando da morte do artista, Stern, 68 anos, disse: “O pobre bolo de carne se entregou a um estranho culto ao rei. E de alguma forma ele realmente pensa – ele fez uma declaração: ‘Prefiro morrer como um homem livre do que aceitar isso. vacina.’ E agora ele está morto!” Relatórios Uproxx.

E ele continuou: “Gostaria que a família se apresentasse e dissesse: ‘Sabe, quando Meat Luv estava deitado no hospital e não conseguia respirar’, cometi um erro”.

“Eu deveria ter tomado a vacina.” Como todas essas pessoas anti-vacinação, todos dizem: cometi um erro”.

Meat Loaf já vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo. Imagens Getty

Widow of Meat Loaf (nascida Marvin Lee Aday), Deborah Gillespie, Ele emitiu uma declaração após sua morte Escrevendo: “A dor que sinto pela perda do meu marido me machuca”. No entanto, ela não especificou como seu marido morreu há quase 15 anos.

Esta não é a primeira vez que o autoproclamado “Rei de Todas as Mídias” atacou a antivacinação.

No início deste mês, ele Ele foi em um sermão sermão Sobre o controverso campeão de tênis Novak Djokovic, que foi expulso da Austrália depois de solicitar isenção da exigência de vacinação do país para estrangeiros.

“Aquele maluco… Djokovic. O Coringa, eu o chamo de Coringa,” Jock gritou em choque. “Além do rei dos poços.”

A esposa de Met Love, Deborah Gillespie, diz que sente falta do cantor “muito terrivelmente”. filme mágico

Ele continuou: “A primeira coisa que ouvi sobre esse cara é que ele não quer tomar as vacinas e está correndo por aí… ele deveria jogá-lo no jogo de tênis”.

Stern também criticou muitos apresentadores de rádio que morreram de COVID-19 depois de fazer campanha contra eles.

“Quando vamos parar de tolerar tolos neste país e apenas dizer, você sabe, ‘a vacinação é obrigatória’?” Stern falou em um episódio de seu programa Sirius XM em setembro passado.

“Foda-se eles, foda-se a liberdade deles. Eu quero que minha liberdade viva. Eu quero sair de casa já. Eu quero ir ao lado e jogar xadrez. Eu quero tirar algumas fotos.”

A Page Six entrou em contato com a família Meat Luv para comentar.