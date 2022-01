‘Celebrity Big Brother’: equipe da 3ª temporada revelada, lista completa

CBS voltou sua atenção para um reality show diferente durante quarta-feira corrida incrível Ao revelar todo o elenco Celebridade irmão mais velhoA próxima terceira temporada.

A lista de 11 convidados (que você pode ver na íntegra abaixo) inclui uma série de estrelas de reality shows, incluindo dois ex- Donas de casa reais: Cynthia Bailey Hill, de Atlanta, e Teddy Mellenkamp, ​​da Beverly Hills.

Em outra parte da lista, temos Traços Diferentes A estrela Todd Bridges SNL Culpe Kris Kattan, Kris Kirkpatrick do N*SYNC e o ex-marido da NBA/Kardashian Lamar Odom. Continue rolando para ver a lista completa de concorrentes:

* Cynthia Bailey Hill, modelo /Donas de casa reais Estrela

* Pontes Todd, Traços Diferentes Estrela

* Todrick Hall, cantor/coreógrafo/influenciador

* Chris Kattan, comediante /SNL Membro do elenco

*Chris Kirkpatrick, cantor/membro do N*SYNC

*Carson Kresley, Olho estranho Personalidade de estrela/TV

*Teddy Mellenkamp, Donas de casa reais Estrela

* Shanna Mokler, ex-Miss EUA / Atriz / Estrela da Realidade

* Mirai Nagasu, patinadora artística olímpica

* Lamar Odom, ex-jogador da NBA

*Misha “Cupcake” Tate, ex-campeão do UFC

Celebridade irmão mais velhoA terceira temporada começa na quarta-feira, 2 de fevereiro, às 8/7c, e termina apenas três semanas depois, na quarta-feira, 23 de fevereiro. As edições anteriores foram ao ar em 2018 (com Marisa Jarrett Winocour vencendo a temporada) e 2019 (com Tamar Braxton vencendo a votação unânime final).

Conheça os novos convidados neste vídeo de introdução:

Não há necessidade de adivinhar mais! Conheça #BBCeleb Casa de hóspedes! Qual ⭐️ você está animado para ver? pic.twitter.com/BUxTspgeGF – Big Brother (CBSBigBrother) 27 de janeiro de 2022

que Você é feito de Celebridade irmão mais velholançar desta vez? Pese abaixo com suas primeiras impressões!