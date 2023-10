Magic: Nova arte das Cavernas Perdidas de Ixalan foi revelada em The Gathering

Muito antes do diretor de arte sênior da Wizards of the Coast, Ovidio Cartagena, e sua equipe de artistas conjurarem profundezas cavernosas cheias de pássaros de jade e tiranos fúngicos, ele ia e voltava de ônibus para a escola todos os dias em sua cidade natal, a Guatemala. Em sua vida cotidiana, Cartagena viu pirâmides maias e estátuas de guerreiros que lutaram contra os invasores. Muitos anos depois, ele agora mora nos Estados Unidos, mas essas experiências ainda vivem através de sua arte Magia: Reunião No As Cavernas Perdidas de Ixalan contratando.

As Cavernas Perdidas de Ixalan Ele é CharmeExpansão 98. Com lançamento global previsto para 17 de novembro, esta nova expansão trará os jogadores de volta ao nível de Ixalan, uma terra de inspiração latino-americana repleta de exploradores em busca de uma cidade perdida de ouro. Desta vez, em vez de explorar selvas na superfície, o grupo explora um vasto mundo subterrâneo repleto de deuses e culturas prósperas. Na expectativa do lançamento As Cavernas Perdidas de Ixalan, Cartagena conversou com Polygon via chat de vídeo para conversar sobre a criação do conjunto e revelar a arte de oito cards inéditos. Em nossa conversa, ele falou sobre a construção de um mundo colorido e vibrante que fosse uma carta de amor à América Latina.

Para Cartagena, uma ideia As Cavernas Perdidas de Ixalan O grupo está em formação há “anos”. Ele tocou a primeira coleção de Ixalan quando foi lançada em 2017, o que o inspirou a seguir a carreira de ator Charme artista. Ele finalmente se candidatou a um emprego na Wizards of the Coast. Quando foi entrevistado para o cargo, ele trouxe um grupo que segue o conceito de trabalho underground baseado em Popol vuh, o livro sagrado do povo K’iche Maya. Embora fosse apenas uma oferta de entrevista, alguns anos depois, ele se viu trabalhando em uma equipe da Wizards que buscava criar um mundo subterrâneo.

“Estávamos pensando: deveria estar no novo avião original ou em um avião existente? E assim por diante”, disse Cartagena ao Polygon. “Na metade do processo ou algo parecido”, disse Cartagena ao Polygon. Bem, quer saber? Faz sentido que fosse IxalanA equipe de visão concordou. Doug Baer era o diretor criativo na época, e Jessica Lanzillo, a outra diretora criativa na época, disse: “Bem, bem, quer saber?” Você pode ter seu próprio Ixalan. E tive muita sorte porque já tinha muitas ideias em mente há muito tempo. eu tinha tido bastante De ideias.”

Ixalan tem tudo a ver com a emoção de montar em dinossauros e anotar nomes. É também uma questão de conquista. A coleção original conta uma história em que facções competiram para descobrir a lendária cidade do ouro. No que diz respeito às histórias, A Primeira Visita a Ixalan retratou uma narrativa colonial padrão na qual estranhos descem a uma terra escura e misteriosa com a intenção de explorar suas riquezas. agora, As Cavernas Perdidas de Ixalan Isso vira o mundo para dentro, literalmente. À medida que os jogadores coletam cartas, eles verão arte que escava profundamente sob a superfície da Terra para descobrir mundos e culturas inteiramente novos.

“Originalmente, meu conceito era Popol Vuh. Não fizemos Popol Vuh. Fizemos algo que estava muito relacionado com o que Ixalan tem feito nos últimos sets, que é sobre encontros culturais. Desta vez, a diferença é que o O Império do Sol encontrará uma cultura diferente. É uma cultura que criou sua própria cultura e outras estão no mesmo nível abaixo da superfície.

Visualmente, Cartagena queria que a paleta de cores fosse mais brilhante e colorida do que as duas coleções anteriores de Ixalan. “Eu queria que fosse vibrante. Pelo que me lembro, quando você vai ao mercado, tem muita cor, tem muito barulho, tem muita música, tem gente gritando umas com as outras ou rindo ou Mesmo com cartões simples como Rede Trançada, ele desenha o retrato do artista Diego Gisbert de um pescador olteca trabalhador em tons fúcsia e turquesa.

Cartagena enfatizou isso Cavernas perdidas Ainda tem toda a diversão do cenário original, dinossauros, piratas e tudo mais. Além das quatro facções introduzidas anteriormente, As Cavernas Perdidas de Ixalan Oferece três conjuntos adicionais. Primeiro, existe a cultura Malamet, uma cultura Uigur conhecida por desenvolver uma rica tradição escrita. Depois, há os Mycoids, uma cultura mental coletiva de organismos fúngicos liderada por um líder sinistro conhecido como Mychotyrant. E por último, mas certamente não menos importante, há os Oltecas, os ancestrais vivos do Império do Sol que vivem em uma “sociedade social altamente avançada com uma conexão direta com seus deuses”, como descreve Miguel Lopez, o designer de construção do mundo da expansão. eles na apresentação.

“Quipu é uma peça de roupa inca. Era uma combinação de linguagem e xadrez. Era uma forma de comunicação e ainda não conseguimos resolver. […] Foi uma das coisas mais legais para eu incluir.

“A Tribo Olteca é uma carta de amor à América Latina, não apenas à história, mas ao seu povo de hoje”, disse Cartagena. “Eles usam roupas que são usadas agora. Huipiles é algo que você usa agora – os oltecas usavam huipiles e vestidos. Os padrões são de design moderno. A paleta é de design moderno. Há cores que você não poderia replicar há 600 anos, e você pode usá-los agora, e o povo Olteca os usa em suas roupas, junto com o Cosmium.

Antes deste grupo, Cartagena também trabalhou como Diretor Artístico Sênior na Charmede O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média expansão. Nesta coleção, Cartagena quis retratar o lado quente da Terra-média em que se sente “vivido” e abraça o lado folk do seu mundo de fantasia. Ele emulou essa abordagem com Cavernas perdidas Ela o expandiu para uma celebração de muitos tipos diferentes de culturas latino-americanas.

“No caso da Rede Trançada e do Quipu, queríamos destacar o cotidiano e o quão digno é o trabalho também. Você vê um pescador jogando a rede, e mencionamos um parente de alguém para ficar com aquele olhar murcho. Isso é outra coisa dessa coleção . Na América Latina os idosos são importantes. Grande. Então tem muitos idosos. A mesma coisa com Quipu, ele é um cavalheiro por perto [his] Anos 60, 60 e alguma coisa. E você tem Abuelo ou outros personagens que são codificados dessa forma. Essas pessoas transmitem sabedoria e são pessoas que você respeita e admira das gerações anteriores.

“Ojer Pakpatiq é baseado em K’uk’ulkan, a serpente emplumada. Ela tem asas porque nesse estado a criatura voa. Então você quer ter essa expansão da coleção, mas as asas são coloridas à sua maneira. E elas parecem braços, como um grande abraço. A peça foi desenhada pelo grande Chris Rahn, que também fez o outro lado, o Templo do Tempo Cíclico. O design de Ojer Pakpatiq era complexo e exigia muitas etapas.

em seu coração, Cavernas perdidas O filme é sobre ver a Era da Exploração da perspectiva das pessoas que viveram lá, e não dos vampiros invasores. Isso fica evidente na história e nas novas facções, mas também na arte. Até mesmo detalhes como as molduras dos cartões ajudam a ilustrar parte dessa mudança de perspectiva. No primeiro deck de Ixalan, as cartas de terreno tinham uma borda semelhante a um pergaminho. Agora, as molduras são projetadas para parecerem códices, inspiradas em elementos visuais dos três livros maias pré-colombianos sobreviventes, como o Códice de Madrid.

Cavernas perdidas Ele vem descaradamente de muitas culturas latino-americanas em diferentes períodos de tempo. A arte nos cartões mostra pinturas rupestres brilhantes inspiradas nas Linhas de Nazca. O calendário maia inspirou escudos e outros motivos ornamentais. O povo Olteca usa o quipu trançado, criado pelas culturas Inca. neste significado, Cavernas perdidas Ele se depara com uma variedade de diferentes culturas e períodos latino-americanos. Dadas as formas como se baseia em diferentes culturas e os possíveis problemas que podem surgir com a homogeneização de diferentes culturas em um grupo de ficção, Polygon perguntou a Cartagena como a equipe abordou a construção de um mundo único a partir de múltiplas culturas e povos.

“Queríamos que isso estivesse conectado à água. Se você observar o ambiente do outro lado do Templo do Tempo Cíclico, descobrirá que há muita água. As engrenagens foram outra forma que usamos muito aqui no conjunto – engrenagens, hastes, espirais quadradas, glifos e essas formas aparecem em toda a coleção. Por que engrenagens? Calendário, calendário maia. As engrenagens concêntricas se relacionam entre si por idade, ano e mês. Dividimos e transformamos isso em uma ideia para a coleção. A razão pela qual você vê engrenagens, máquinas, etc. em um ambiente aquático é porque os maias eram conhecidos por serem grandes engenheiros e tinham cidades gigantes.

“Temos apenas um mundo de fantasia. Fizemos isso dependendo de qual facção você focaria e qual [the faction] Existe. Portanto, o povo Uigur depende dos deuses e dos seus servos no Popol Vuh. Você está pensando sobre isso, o que eles estão fazendo aqui, por que estão aqui, em vez de pensar, Ok, eu irei com os astecas e os astecas serão tal e tal. Você não pode mapear as coisas diretamente umas nas outras porque não quer recontar a história. Você deseja que as pessoas se interessem o suficiente pela história para que possam procurar as fontes e descobrir, Ah, bem, isso é muito legal. De onde eles tiraram isso? E eu quero que as pessoas se sintam assim.

Então, como fizemos isso? Tentamos ver o que melhor se adequava à filosofia ou ideia, ou mesmo à mecânica do cartão. Então analisamos as coisas e, claro, cada cartão foi revisado por consultores.

O projeto inclui muita pesquisa e tem caráter científico. Os membros da equipe, incluindo um especialista em idiomas e um consultor, ajudaram a selecionar e orientar o grupo. Além disso, Cartagena disse que os cartões incluíam descobertas arqueológicas e paleontológicas recentes para enriquecer o visual. mas As Cavernas Perdidas de Ixalan Não foi apenas um exercício acadêmico; Também representa um projeto profundamente pessoal para Cartagena e para os outros líderes latinos da equipe.

“O acervo continha muitas coisas que adoro: história, arqueologia, línguas, encontro de culturas, América Latina, e fiquei muito feliz em incluir todas essas coisas. Foi um processo muito estressante às vezes, mas estou muito satisfeito com isso. Este se tornou um projeto apaixonante. Para mim, na verdade, tornou-se um farol.”

O projeto parecia tão pessoal que Cartagena não resistiu em contribuir com ilustrações para a coleção. Por exemplo uma estátua Tikun Umanum dos últimos governantes do povo K’iche, por quem passou no caminho para a escola, foi inspirado Arte de Jadelight Spelunker. Embora a ideia de que a formação de um artista influencia sua arte possa não ser nada nova, é um trabalho em andamento As Cavernas Perdidas de Ixalan Destaque-se em uma cultura mais ampla que muitas vezes ensina os latinos a esconder suas origens.

“Eles ensinam muitos de nós que crescemos na América Latina a odiar nossa cultura, a odiar as línguas indígenas. Às vezes nos desconectamos das pessoas e de nossos ancestrais. As últimas duas décadas foram um processo de tentativa de conexão com isso. Eu vivi nos Estados Unidos há talvez uma década. Então, eu queria me conectar com as coisas que amo, as experiências que tive e as pessoas que conheci.

