A coleção do segundo ano de Pharrell Williams para a Louis Vuitton mostra o espírito americano e nativo americano

PARIS (AP) – Foi o Velho Oeste que encontrou o caldeirão americano no desfile masculino outono-inverno 2024 da Louis Vuitton na terça-feira, onde o músico que virou designer… Pharrell Williams revelou sua tão esperada coleção do segundo ano.

Tendo como cenário a silhueta dramática da Fundação Louis Vuitton em Paris, o desfile canalizou habilmente a cultura norte-americana, misturando designs nativos americanos com luxo moderno e apresentando a visão única de poder da Williams.

Uma modelo usa uma criação da Louis Vuitton como parte da coleção prêt-à-porter masculina outono/inverno 2024-2025 apresentada em Paris, terça-feira, 16 de janeiro de 2024. (AP Photo/Thibault Camus) Uma modelo usa uma criação da Louis Vuitton como parte da coleção prêt-à-porter masculina outono/inverno 2024-2025 apresentada em Paris, terça-feira, 16 de janeiro de 2024. (AP Photo/Thibault Camus)

Convidados famosos, incluindo Bradley Cooper, Omar Sy e Carey Mulligan, reuniram-se para ver a paisagem rochosa que evoca o terreno acidentado de uma América idílica. A coleção em si foi uma celebração vibrante do espírito americano, impulsionada pela famosa confiança de Williams – uma aclamada estrela da música e uma novata no design de moda a este nível.

Os designs focaram em proporções soltas, refletindo uma abordagem moderna das silhuetas clássicas americanas. Modelos – homens e mulheres – desfilaram usando chapéus de cowboy de couro, bolsas de couro e jaquetas jeans xadrez estampadas com insígnias de touro, suas botas de cowboy marcadas com pontos metálicos brilhantes. As jaquetas de rodeio eram deslumbrantes com bordados intrincados, mostrando o luxuoso artesanato que é sinônimo da marca. Marca de propriedade da LVMH.

1 de 5 | Modelos usam criações da Louis Vuitton como parte da coleção de pronto-a-vestir masculino outono/inverno 2024-2025 apresentada em Paris, terça-feira, 16 de janeiro de 2024. (AP Photo/Thibault Camus)

O desfile destacou ternos deslumbrantes no estilo Las Vegas – jaquetas listradas combinadas com calças largas, exalando uma energia que lembra a famosa Strip da cidade. A coleção também incluiu jaquetas oversized, incluindo um casaco de pele estilo gangster, numa ousada reinterpretação do vestuário tradicional ocidental.

No entanto, a alma da coleção é a colaboração com artistas Dakota e Lakota, uma parceria que pode ser vista nos intrincados desenhos de lenços, bolsas e cobertores em padrões florais e geométricos que contam histórias de herança e identidade.

“Farrell queria destacar o espírito nativo americano”, disse Rebecca Brady, 54, uma nativa americana de Newtown, Dakota do Norte, ao The Guardian. “Ele queria mostrar que ainda estamos aqui, que ainda somos resilientes”. Agência de notícias.

Uma modelo usa uma criação da Louis Vuitton como parte da coleção prêt-à-porter masculina outono/inverno 2024-2025 apresentada em Paris, terça-feira, 16 de janeiro de 2024. (AP Photo/Thibault Camus) O designer Pharrell Williams recebe aplausos após mostrar a coleção prêt-à-porter masculina outono-inverno 2024-2025 da Louis Vuitton em Paris, terça-feira, 16 de janeiro de 2024. (AP Photo / Thibault Camus)

Longe da moda, o evento virou um espetáculo cultural. Os convidados VIP saborearam hambúrgueres da marca Louis Vuitton em um churrasco encharcado de champanhe, simbolizando uma mistura exótica de alta costura e cultura americana clássica. A atmosfera também foi eletrizante com apresentações de Mumford & Sons e artistas de nações nativas americanas.

A noite atingiu o seu clímax quando o próprio Williams subiu ao palco, provocando uma onda de excitação entre o público.

A performance de Williams mostrou sua versatilidade artística e destacou a energia única que ele traz para a marca Louis Vuitton. A coleção foi uma mistura ousada de estilos e culturas, incorporando uma viagem além da moda para um mundo onde a arte, a música e o património cultural estão interligados.