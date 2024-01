Ariana Grande anuncia seu novo álbum Eternal Sunshine

Na quarta-feira, Ariana Grande anunciou o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio Eterno raio de solque está programado para ser lançado em 8 de março.





A estrela pop revelou a notícia em Compartilhar no Instagram Com um carrossel de fotos. A primeira mostra a arte do LP – Uma selfie com lábios vermelhos que ela compartilhou anteriormente A segunda mostra Grande vestindo uma camisa creme com gola Peter Pan e segurando as mãos com luvas vermelhas transparentes sobre os olhos fechados. A foto final mostra a musicista de “Rain on Me” no mesmo grupo cobrindo os olhos e sorrindo.





“Sol eterno 𖦹☼⋆。˚⋆ฺ 3,8,” Grande legendou o post.









O anúncio do álbum ocorre poucos dias depois que o duas vezes vencedor do Grammy compartilhou “Yes, And?”, o primeiro single inspirado na house de “Yes, And?”. Eterno raio de sol Escrito e produzido por Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh.





Junto com a música, Grande lançou um videoclipe dirigido por Christian Breslauer, que começa mostrando um grupo de trabalhadores exaustos da indústria em um elevador, falando sobre Grande. Porém, ao entrar no “The Loft”, tudo muda e eles se divertem novamente. A entrada da estrela pop faz com que as estátuas desmoronem, e Grande imediatamente começa a apresentar uma dança deslumbrante e uma ode à ideia de que sua vida se tornou uma arte performática.





A cantora e atriz começou inicialmente a divulgar novas músicas em dezembro, postando fotos do estúdio de gravação no Instagram. “Sim”, ela finalmente anunciou, “e?” em 8 de janeiro, para a alegria de seus fãs – e de outras celebridades como a colega de banda Nicki Minaj, que comentou: “Estamos prontos”.









Grande lançou seu último álbum Atitudes atrás em No entanto, em 2020, a estrela manteve-se ocupada com várias colaborações entretanto.





Em 2021, ela participou de uma música com Kid Cudi da banda The Não olhe para cima Gravação de áudio, Remix de The Weeknd's Depois de horas O hit “Save Your Tears” em 2021 e seu remix em 2023 Estrela Faixa “Eu morreria por você”.





Capa do álbum “Eternal Sunshine” de Ariana Grande.

Registros da República



Ela também se junta a Jimmy Fallon e Megan Thee Stallion em “It's Been… (A Masked Christmas)” de 2021 e Kelly Clarkson em “Santa, Can't You Hear Me” de 2021.





Em agosto passado, Grande comemorou o 10º aniversário da Bem-vindo, Seu primeiro álbum com uma reedição com novas gravações ao vivo.





Fazendo uma pausa em sua música solo, Grande tem se concentrado em sua marca REM Beauty e em seu papel na próxima adaptação cinematográfica de mal. Ela também se divorciou do marido, Dalton Gomez, dois anos após o casamento no ano passado.