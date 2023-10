A China, o maior produtor mundial de grafite, está limitando as exportações de materiais essenciais para baterias

PEQUIM (Reuters) – A China disse nesta sexta-feira que buscará licenças de exportação para alguns produtos de grafite para proteger a segurança nacional, em sua mais recente medida para controlar o fornecimento do mineral vital em resposta aos desafios ao seu domínio industrial global.

A China é o maior produtor e exportador mundial de grafite. Também refina mais de 90% do grafite mundial no material usado em quase todos os ânodos de baterias de veículos elétricos, que é a parte carregada negativamente da bateria.

“Este movimento ousado e inesperado da China no grafite surpreendeu-nos, chegando muito mais cedo do que se esperava”, disse Ken Huynh, diretor comercial da Alkemy Capital Investments, que se concentra no desenvolvimento de projetos no setor de minerais de conversão de energia. .

Pequim exige licenças de exportação numa altura em que muitos governos estrangeiros estão a aumentar a pressão sobre as empresas chinesas sobre as suas práticas industriais.

A União Europeia está a considerar impor tarifas aos carros eléctricos fabricados na China, argumentando que estes beneficiam injustamente de subsídios. Além disso, o governo dos EUA no início desta semana ampliou as restrições ao acesso das empresas chinesas aos semicondutores, incluindo a suspensão das vendas de chips de IA mais avançados fabricados pela Nvidia.

As restrições são semelhantes às impostas desde 1º de agosto a dois metais utilizados na fabricação de chips: o gálio e o germânio. As restrições reduziram recentemente as exportações destes minerais e aumentaram os preços fora do país.

O Ministério do Comércio da China disse que a mudança para o grafite “é propícia para garantir a segurança e a estabilidade da cadeia de abastecimento global e da cadeia industrial, e é propícia para proteger melhor a segurança e os interesses nacionais”.

Ela acrescentou que não tem como alvo nenhum país específico. Os principais compradores de grafite da China incluem o Japão, os Estados Unidos, a Índia e a Coreia do Sul, de acordo com dados alfandegários chineses.

Sob as novas restrições, a partir de 1º de dezembro, a China exigirá que os exportadores solicitem licenças para embarcar dois tipos de grafite, incluindo grafite sintética de alta pureza, alta dureza e alta densidade e flocos e produtos de grafite natural.

O Ministério do Comércio afirmou que três tipos de elementos de grafite “altamente sensíveis” já foram sujeitos a controlo temporário e estão incluídos na nova lista.

Ao mesmo tempo, foram retirados controlos temporários sobre cinco elementos menos sensíveis do que a grafite utilizada em indústrias básicas como a siderúrgica, a metalúrgica e a química.

À medida que as vendas de veículos eléctricos aumentam, os fabricantes de automóveis correm para garantir fornecimentos de fora da China, mas a escassez é iminente.

“Com estas novas restrições à exportação de grafite, as empresas sul-coreanas que dependem fortemente da China para as importações de grafite terão de procurar alternativas, como minas dos Estados Unidos ou da Austrália, mas isso provavelmente aumentará a carga de custos para muitos”, disse Kang Dong. disse. . -Jin, analista da Hyundai Motor Securities.

O Ministério do Comércio sul-coreano disse em comunicado que realizou uma reunião na sexta-feira com fabricantes de baterias e materiais sobre como responder às restrições às exportações.

“O governo sul-coreano se comunicará estreitamente… para evitar interrupções na produção no setor de baterias de íons de lítio”, disse o ministro da Indústria sul-coreano, Ahn Deok-gyun.

O porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, disse na sexta-feira que o país planeja perguntar à China sobre as “políticas operacionais” das novas medidas e tomará “medidas apropriadas” caso elas violem as regras da Organização Mundial do Comércio.

As ações de novas empresas de energia e fabricantes de baterias na China subiram após este anúncio.

O efeito não está claro

Analistas disseram que não está claro qual impacto as novas medidas terão sobre o grafite no curto prazo.

“Este controle não é uma proibição total e não houve impacto significativo em nenhuma indústria durante o controle temporário anterior”, disse Evan Lam, analista sênior da Counterpoint Research.

Os preços dos flocos de grafite natural atingiram 3.950 yuans (US$ 539,62) por tonelada métrica esta semana, uma queda de 25,5% em relação ao início deste ano devido à menor demanda do setor de veículos elétricos, de acordo com a Mysteel.

“Esta ação poderia colocá-los numa trajetória ascendente internacionalmente, ao mesmo tempo que manteria os preços internos baixos para os produtores chineses de baterias”, disse Tom Kavanagh, chefe de metais para baterias da Argus.

No entanto, as exportações deverão aumentar antes de 1 de dezembro, especialmente para países com indústrias de baterias bem estabelecidas, como o Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos, disse Echo Ma, analista da Rystad Energy.

A China reduziu a mineração de grafite natural nos últimos anos para proteger o meio ambiente e, em vez disso, aumentou a produção de grafite sintética desde 2021. A forma sintética representa agora 70% da produção da China, segundo a empresa de consultoria Mysteel.

($ 1 = 7,3200 yuans chineses)

(Reportagem de Siye Liu, Amy Love e Dominic Paton em Pequim, Brenda Goh em Xangai, Heikung Yang em Seul e Nick Carey e Eric Onstad em Londres; Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe; Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Edição por Christopher Cushing e Christian Schmollinger

