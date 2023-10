Os mercados de ações asiáticos continuam com perdas após comentários de Powell; Inflação desacelera no Japão

14 horas atrás

Os investidores consideraram o aumento dos preços do ouro como um sinal de que os mercados estão a evitar riscos durante um período de aumento dos rendimentos das obrigações e de escalada do conflito entre Israel e o Hamas. O ouro à vista foi negociado pela última vez a US$ 1.957,39 a onça, um aumento de cerca de 8% em relação à mínima de outubro, de US$ 1.819.

No entanto, Katie Stockton, da Fairlead Strategies, espera que o ouro fique “sobrecarregado no curto prazo” e possa recuar na próxima semana. Ele espera que o recente movimento de alta seja uma recuperação dos mínimos anteriores.

“O ouro realmente subiu esta semana”, disse Stockton. “Todos foram rápidos em dizer que era porque agora havia menos risco no mercado, mas eu discordo.”

“Temos que colocar isso no contexto do que aconteceu antes desta recuperação confortável do ouro, certo, que foi uma tendência de baixa muito acentuada. Então, o ouro está basicamente de volta ao ponto em que estava em meados de setembro”, acrescentou ela. “Portanto, vimos um movimento de ida e volta no preço do ouro.”