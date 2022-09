A busca por vida inteligente está prestes a ganhar mais atenção

O Telescópio Webb pode olhar de perto e de longe. Durante seu primeiro ano, cerca de 7% de seu tempo será gasto observando nosso sistema solar, de acordo com Heidi B. Hamill, um cientista interdisciplinar que trabalhou no desenvolvimento do telescópio. Webb pode analisar as atmosferas de planetas próximos, como Júpiter e Marte, usando sensores infravermelhos. Essas capacidades também podem ser direcionadas para alguns dos exoplanetas mais próximos da Terra, como aqueles que cercam a pequena estrela Trappist-1, a 40 anos-luz de distância.

Um objetivo desse foco é discernir uma bioassinatura – uma indicação de que a vida existe (ou existiu) nesses mundos. Na Terra, a bioassinatura pode ser a casca descartada de um molusco, uma pena caída de um pássaro, uma samambaia petrificada submersa em rochas sedimentares. Em um exoplaneta, uma certa proporção de gases – oxigênio, metano, H₂O e CO₂, por exemplo – pode indicar a presença de micróbios ou plantas. Nicole Lewis, professora associada de astronomia da Universidade Cornell, cuja equipe foi aprovada para 22,5 horas de observação Webb este ano para observar Trappist-1e, um dos sete planetas que orbitam a estrela Trappist-1, me disse antes de anunciar a descoberta de um biomarcador, ela teve que determinar cuidadosamente a atmosfera do planeta e a possibilidade de habitabilidade. Ela diz: “Primeiro temos que ver se há ar, e então podemos perguntar: ‘Bem, o que há no ar?'” Dizer que há uma assinatura vital.

As assinaturas biométricas e técnicas apontam para o mesmo caminho: para a vida. Mas, por enquanto, eles são perseguidos por duas comunidades científicas separadas. Uma razão é histórica: o estudo da biometria – que começou na década de 1960, dentro de uma nova disciplina de exobiologia – é apoiado pela NASA e instituições acadêmicas há décadas. Mas a “assinatura técnica” foi cunhada apenas recentemente, em 2007, por Jill Tarter, uma figura de destaque em astronomia que passou sua carreira realizando pesquisas sobre transmissões espaciais. Jason Wright, professor de astronomia e astrofísica da Penn State e membro do grupo CATS de Frank, diz acreditar que a ideia de Tarter é “renomear” a busca por inteligência extraterrestre, que há muito foi empurrada para as margens científicas. “Quando Jill cunhou a frase, ela estava tentando enfatizar que a NASA estava procurando por micróbios, lodo e bio-impressões digitais na atmosfera, mas as impressões digitais técnicas estavam realmente sob o mesmo guarda-chuva”, disse-me Wright. Wright afirma que qualquer busca por impressões digitais biométricas em um planeta distante se sobreporia logicamente à busca por impressões digitais técnicas, uma vez que fosse hora de explicar as observações incomuns. A leitura telescópica sugere uma atmosfera que sustenta a vida? Ou talvez seja um sinal de tecnologia também? Em outras palavras, cientistas em busca de biometria também podem encontrar sinais de tecnologia.

Assim, Wright, Frank e o resto da equipe CATS estão preocupados com os sinais atmosféricos que provavelmente nunca teriam ocorrido naturalmente. Uma pesquisa de coorte recente, por exemplo, originalmente escrita por Jacob Haq-Misra, membro do CATS do Blue Marble Space Institute, sem fins lucrativos, analisa como CFCs, um subproduto industrial, dão um sinal espectral distinto Ele pode ser pego pela web. Haq Misra também foi o primeiro autor de uma pesquisa recente indicando que Um exoplaneta com agricultura – “exofarms” – Pode emitir emissões alarmantes para a atmosfera. Outra pesquisa, escrita principalmente por Ravi Coparabo, membro do CATS que trabalha no Goddard Space Flight Center da NASA, mostra que a emissão de O dióxido de nitrogênio, um subproduto industrial, pode indicar uma tecnologia estranha. Essas emissões podem ser observadas pelo telescópio espacial da NASA, conhecido como LUVOIR (Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor), previsto para implantação após 2040. Esses cenários podem parecer alienígenas executando fábricas, por exemplo, ou alienígenas montando tratores. Improvável, mas os cientistas que trabalham em assinaturas técnicas estão confortáveis ​​com as baixas probabilidades. “Se nos concentrarmos no que pode ser descoberto, com base nessas ferramentas que estamos construindo, essa é realmente a questão-chave”, me disse Haque Misra.

Depois de viajar quase um milhão de milhas para chegar a um local além da Lua, o Telescópio Espacial James Webb passará anos observando o universo.

Quando visitei Wright em seu escritório na Pensilvânia na primavera, ele explicou que as assinaturas técnicas não são apenas mais detectáveis ​​do que a biometria, talvez, mas também são mais abundantes e duram mais. Ele disse que vamos olhar para a terra como um exemplo. Sua tecnologia já se estende por todo o sistema solar. Temos lixo na lua. Nossos rovers estão cruzando Marte; Temos satélites orbitando outros planetas. Além disso, várias naves espaciais – incluindo dois astronautas, duas Voyagers e a sonda New Horizons Pluto, todas lançadas pela NASA – estão se aventurando além da borda do sistema solar no espaço interestelar. Essas pegadas técnicas podem durar bilhões de anos. E temos apenas 65 anos na era da exploração espacial. Uma civilização antiga poderia semear a galáxia com milhares de impressões digitais técnicas, tornando-as mais fáceis de detectar.

“Olha, eu realmente não sei se há algo que eu possa encontrar”, disse Wright. Em 1961, ele observou, Astrônomo Frank Drake Ele introduziu o que hoje é conhecido como a equação de Drake, que consiste em muitas variáveis ​​e tenta ajudar a calcular o número de civilizações inteligentes em outras partes da galáxia. Mas com tão poucos dados para entrar nas variáveis, ainda não há solução para a equação.