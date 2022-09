O rover Mars Perseverance da NASA encontra diversidade e dicas de vida microbiana em rochas antigas do leito do lago

Cientistas da NASA disseram na quinta-feira que o rover Mars Perseverance encontrou rochas biologicamente interessantes no fundo de um lago antigo que podem indicar a presença de vida microbiana no Planeta Vermelho bilhões de anos atrás.

Após o lançamento do Cabo Canaveral, na Flórida, em julho de 2020, a NASA pousou com sucesso seu segundo rover, o Persevere, na superfície de Marte em fevereiro de 2021. Ao longo do voo estava um helicóptero de 4 libras chamado Ingenuity, que foi um sucesso retumbante que demonstrou que voos controlados Poderia ser feito em Marte.

Desde o desembarque, Percy tem visitado o local de um antigo e seco delta do rio marciano conhecido como Jezero Crater. O robô contém sete instrumentos científicos, incluindo câmeras e dois microfones gravados Sons do vento em Marte e sua queda.

Na quinta-feira, os gerentes da missão forneceram uma atualização sobre o que o rover descobriu enquanto explorava 8 milhas da cratera Jezero. A área provavelmente era um lago há mais de 3,5 bilhões de anos, razão pela qual a NASA pousou o rover lá, para procurar em um antigo ambiente habitável por evidências de vida.

“Esta missão não está procurando por coisas que estão na vida que ainda estão vivas hoje”, disse Ken Farley, cientista do projeto de perseverança. “Em vez disso, estamos olhando para um passado muito distante, quando o clima de Marte era muito diferente do que é hoje e era mais favorável à vida”.

Com mais de 550 dias de Marte, ou dias de Marte, Farley disse que a persistência descobriu que a história do fundo da cratera é mais complexa do que o esperado. Com base nas descobertas de rochas engenhosas formadas a partir da atividade vulcânica, a equipe científica agora acredita que antes que o leito do lago fosse retido, a cratera tinha atividade vulcânica ativa, até mesmo um lago de lava.

As rochas com as quais você está empolgado: Wildcat Ridge e Skinner Ridge

Os cientistas disseram que muitas das amostras de rochas coletadas de Marte contêm moléculas orgânicas associadas à vida. Duas amostras de rochas, em particular, foram coletadas de rochas que a equipe chamou de Wildcat Ridge e Skinner Ridge, para grande entusiasmo da equipe científica. As pedras têm o nome de trilhas no Parque Nacional Shenandoah.

As rochas, que estão a cerca de 20 metros de distância, forneceram amostras muito diversas, mas cada uma tem um alto valor científico, disse David Schuster, um cientista de retorno de amostras de perseverança. No entanto, ambas as amostras têm uma coisa em comum.

“Ambas as rochas consistem em sedimentos que foram levados pela água líquida”, disse Schuster, acrescentando que ambas as rochas sofreram mudanças relacionadas à água. “Assim, essas rochas formaram e registraram indicadores de um ambiente habitável.”

Usando uma ferramenta rover chamada Raman & Luminescence for Organics & Chemicals Survey, ou SHERLOC, para analisar a área onde o rover coletou amostras, a equipe encontrou a maior concentração de matéria orgânica ainda durante a missão. A matéria orgânica, que são os blocos de construção da vida, pode ser criada por processos que envolvem vida, mas também por outras condições, como atividade geológica, que não envolvem vida.

“Se esta caça ao tesouro é para possíveis sinais de vida em outro planeta, então a matéria orgânica é a chave”, disse a persistente cientista de hardware de Sherlock, Sunanda Sharma. “E estamos obtendo evidências cada vez mais fortes à medida que avançamos em nossa expedição delta”. “Pessoalmente, acho esses resultados muito impressionantes porque parece que estamos no lugar certo com as ferramentas certas em um momento muito importante.”

As amostras são do tamanho de um dedo mindinho e são armazenadas em tubos até que uma missão de acompanhamento para coletar rochas marcianas possa persistir na década de 2030.

O que nos espera? Entrega automatizada crucial

A maior missão do rover ainda está por vir.

A perseverança continua a coletar amostras de rochas e explorar possíveis locais de pouso de amostras para a tarefa de retorno de amostra robótica.

Para devolver as primeiras amostras de Marte à Terra, a NASA e a Agência Espacial Europeia têm um plano detalhado que inclui uma frota de robôs, incluindo um rover, um novo módulo de aterrissagem em Marte, uma espaçonave de coleta de amostras e dois pequenos helicópteros.

As duas agências espaciais simplificaram a missão da campanha original de retorno de amostras de Marte, removendo uma amostra do rover e seu módulo de aterrissagem associado. Os administradores da NASA e da ESA disseram que mudaram o plano devido à longevidade da perseverança e ao sucesso do helicóptero Ibdaa, que já completou 29 voos para Marte.

Thomas Zurbuchen, administrador associado da Diretoria de Missões Científicas da NASA, disse que o plano sempre foi ter dois métodos de devolver amostras à Terra, usando Perseverance ou outro rover para entrega.

Em vez de um rover adicional, o plano é usar dois pequenos helicópteros como opção de backup e Percy como opção de base. O rover é o principal meio de trazer amostras para o Sample Retrieval Lander, que levará o Mars Ascent Rover e o braço robótico de transporte da Agência Espacial Europeia.

Percy também depositará uma amostra de cache no delta do rio como uma opção de “apólice de seguro” antes de passar para o terreno mais antigo em Marte. Missões futuras poderiam capturar essas amostras.

O objetivo final é devolver as primeiras amostras de solo e rocha marcianas à Terra para uma análise detalhada.

Sharma disse que devolver os núcleos de rocha à Terra é a maneira mais segura de confirmar a matéria orgânica que a equipe científica acredita ter encontrado nas amostras de rochas marcianas.

“Obviamente, os instrumentos que temos no rover são extraordinários, e o fato de podermos fazer essas observações de moléculas orgânicas em Marte, para começar, é fascinante”, disse Sharma. “Mas o nível de detalhe espacial é o que será diferente aqui na Terra.”

O que o rover encontrou até agora diz à equipe que eles escolheram o lugar certo em Marte para explorar, disse Laurie Glaese, chefe da divisão de ciência planetária da NASA.

“Todo o trabalho que esta incrível equipe de perseverança completou até agora me diz que não apenas fomos ao lugar certo, mas enviamos a espaçonave certa com os instrumentos científicos certos para explorar este incrível ambiente antigo em Marte”, disse Glaze. .

Nos próximos meses, o Perseverance explorará uma área conhecida como Lago Encantado para coletar mais amostras.