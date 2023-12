2024 Adventure Rally Portugal – Notícias de Ciclismo

Comunicado de imprensa | 15 de dezembro de 2023

O 2024 KTM Europe Adventure Rally chegará ao Algarve, em Portugal, entre 7 e 10 de outubro.

Este é o comunicado de imprensa da KTM…

Garanta essas datas porque você não vai querer ficar de fora. O 2024 KTM Europe Adventure Rally chegará à região do Algarve, em Portugal, entre 7 e 10 de outubro, onde os aventureiros Orange embarcarão na jornada do ano com um grupo exclusivo de pilotos da KTM com ideias semelhantes.

Como resultado da grande procura dos entusiastas da aventura da KTM, 250 vagas estarão disponíveis no KTM Europe Adventure Rally do próximo ano, a sétima edição do evento europeu e parte integrante da 2024 KTM Adventure global. Calendário de rali.

Confira uma prévia do 2024 KTM Europe Adventure Rally no vídeo abaixo.

Vídeo | O 2024 KTM Europe Adventure Rally dirige-se a Portugal

Após o check-in técnico e inscrição, os participantes explorarão os próximos três dias, vivenciando circuitos que atendem a todos, desde iniciantes até os mais experientes. Com um mix de percursos fáceis e trechos médios e pesados, a escolha é sua para uma experiência mais intensa, totalizando cerca de 800 km.

Situado na pitoresca cidade de Lagos, os pilotos podem desfrutar de uma costa excepcional com vistas costeiras, montanhas, florestas densas e pequenas cidades encantadoras ao longo do 2024 KTM Europe Adventure Rally. – ‘Rally style’ com grupos de guias turísticos ou sob instruções de GPS.

Os embaixadores da KTM, Chris Birch, Johnny Aubert e Giovanni Sala, estarão presentes no passeio, fornecendo orientações e instruções definitivas para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seus quatro dias no local. O suporte especializado também será fornecido pela equipe técnica da KTM, desde os responsáveis ​​pelo desenvolvimento dessas bicicletas em P&D, até nossos especialistas em gerenciamento de produtos e nossos representantes de atendimento ao cliente, garantindo que aqueles que sangram laranja possam se concentrar na emocionante aventura sem interrupção.

Além disso, a camaradagem num veículo de duas rodas, aliada ao alojamento de quatro estrelas, incentiva um merecido descanso para recarregar energias nos dias seguintes, com jantar, música e animação a alimentar a arte de contar histórias noturnas. Além disso, workshops ministrados por especialistas em pilotagem e configuração de bicicletas ajudarão todos a dar o próximo passo em sua aventura. O objetivo da KTM é incentivar todos os modelos e níveis de habilidade da KTM Adventure a andarem juntos em um ambiente em busca de adrenalina.

O KTM Europe Adventure Rally é um dos sete ralis globais muito procurados no calendário de 2024, com os eventos 2024 KTM Adventure Rally programados para acontecer na Austrália, China, Nova Zelândia, África do Sul, EUA e pela primeira vez no Sul . América no ano novo.

Reservas para isso Rally de Aventura KTM Europa 2024 Ao vivo a partir de 30 de janeiro de 2024 às 13:00 CET em Lagos, Portugal, você pode entrar para garantir seu lugar – se agir rápido! – Via portal online oficial.

Fundamentos do Rally de Aventura KTM Europe 2024:

Programado para 7 a 10 de outubro em Lagos, Portugal

Limitado a 250 lugares, reservas abertas a partir das 13h00 CET do dia 30 de janeiro de 2024 (enquanto durarem as vagas)

Hotel quatro estrelas de luxo

Rotas habilmente selecionadas pela equipe e embaixadores da KTM com promoções diárias exclusivas

As estrelas participantes da KTM Chris Birch, Johnny Aubert e Giovanni Sala

Quer provar mais ou ver exatamente do que se trata o KTM Adventure Rally? Então confira este filme ‘Tell All’ dos bastidores, rodado na Noruega em sua encarnação de 2023:

Vídeo | KTM Europe Adventure Rally – Noruega 2023

Se você procura ainda mais inspiração para se aventurar com a KTM, revisite a imagem da edição de 2022 na França:

Vídeo | KTM Europe Adventure Rally – França 2022

Para mais informações, visite https://www.ktm.com/en-int/ktm-world/ktm-adventure-rally/portugal-2024.html