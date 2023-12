Portugal “um dos destinos mais desejados do mundo” para investimento imobiliário

Savills World Research espera um 2024 moderado

O investimento imobiliário global deverá aumentar em 2024De acordo com a Savills World Research, o pico ocorre no terceiro trimestre Portugal é “um dos destinos mais apetecíveis Pelo seu potencial turístico.”

Os investigadores da Savills preveem um clima de investimento imobiliário mais favorável em 2024, com uma média de 57% a esperar um aumento moderado a forte na actividade de investimento no próximo ano, embora este número tenha subido para 70% dos entrevistados para propriedades residenciais multifamiliares e 66% para propriedades industriais. e propriedades logísticas”, disse International. A empresa de consultoria imobiliária disse em comunicado divulgado hoje.

Savills A atividade de investimento deverá acelerar no terceiro trimestre de 2024A recuperação é impulsionada por muitas coisas Mercados importantes, incluindo os EUA e o Reino Unido“.

Consultoria Imobiliária”Com elevado optimismo relativamente à actividade nos mercados residenciais globais, particularmente no sector multifamiliar, Onde A demanda supera a oferta em muitas árease logística, impulsionado pelos seus fortes fundamentos”: ​​90% dos investimentos da Savills Pesquisadores esperam aumento nos valores de aluguel no segmento multifamiliar E 81% esperam aumento no mercado residencial em geral.

No segmento de logística, 92% dos entrevistados esperam que os aluguéis aumentem ou permaneçam estáveis ​​após a pandemia de Covid-19, apoiados pela demanda do consumidor e por uma base industrial em expansão.

Para os setores de escritórios e retalho, 70% dos investigadores da Savills esperam “valores de aluguer estáveis ​​ou crescentes no mercado imobiliário prime”, quer se trate de valiosos espaços de escritórios nos centros das cidades (73% esperam que os valores aumentem) ou de pontos de venda de qualidade. com forte afluência de visitantes ou turistas nacionais (81%).

Quanto ao mercado secundário de escritórios, 73% dos inquiridos esperam que os valores se mantenham estáveis ​​ou caiam ao longo do próximo ano, afirmando que “qualquer aumento nas rendas dependerá da renovação destes imóveis”.

Eri Mitsostergiou, diretor da Savills World Research, foi citado no relatório como tendo dito: “2024 será um grande ano para investidores imobiliários em todo o mundoÀ medida que os rendimentos se tornam mais atrativos, espera-se uma recuperação constante, as rendas prime aumentarão, e isto está a começar a reavaliar as expectativas dos compradores e vendedores em mercados que ainda não se materializaram.

Chefe de Pesquisa da Savills PortugalAlexandra Gomez, “Em 2024, o As previsões são um pouco mais otimistas, embora os investidores ainda analisem os riscos com mais cuidado“.

“Com certeza veremos uma maior diversificação de portfólio como estratégia adotada pelos investidores. Categorias alternativas, como residencial, residência para idosos, assistência médica e moradia estudantil. “Além disso, os critérios ESG e a descarbonização terão um lugar de destaque à medida que os investidores se tornarem mais conscientes dos aspectos ambientais, sociais e de governação e procurarem activos que proporcionem retornos financeiros mais elevados e se alinhem com os seus valores”, acrescentou.

Lusa