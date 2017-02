Beja Santos – A liga dos homens assustados, por Rex Stout

Em boa hora renasceu a Coleção Vampiro, durante décadas era o baluarte dos grandes clássicos da literatura de crime e mistério. Os aficionados deste subgénero literário sabem perfeitamente que na década de 1930, dos dois lados do Atlântico, surgiram nomes preponderantes que continuam a desafiar o tempo, basta pensar em Ellery Queen, George Simenon, Agatha Christie, Anthony Berkeley ou S. S. Van Dine. Estes escritores, de um modo geral, moldaram a personalidade a uma figura excêntrica ou dotada de um talento prodigioso para resolver charadas, nascia o romance-problema que já estava em germinação nas histórias de dedução forjadas por Arthur Conan Doyle e o seu mítico Sherlock Holmes.

Rex Stout aparece agora na Coleção Vampiro como a obra que fez furor nos EUA em 1935, A Liga dos Homens Assustados. No ano anterior, Stout publicara a sua primeira obra que logo obtivera um grande reconhecimento, com ela surgia um detetive que excede todas as excentricidades: Nero Wolfe, dotado de uma corpulência desmesurada, perito de gabarito em orquídeas, detesta sair de casa, a sua cultura transcende a imaginação mais fértil, pela-se por beber cerveja e é um gastrófilo e gastrónomo sem rival. Rex Stout forjou uma parelha, aquilo que Nero Wolfe não pode fazer na rua é trabalho para o seu assistente, Archie Goodwin. Recomendo vivamente ao leitor que esteja atento a esta novidade: “A Liga dos Homens Assustados”, por Rex Stout, Livros do Brasil (chancela da Porto Editora), 2016.

Uma teia de vingança e revanchismo deixa um grupo de homens aterrorizados. Quando no rescaldo de um jantar de antigos alunos de Harvard este grupo se vê assombrado por duas mortes enigmáticas e um desaparecimento estapafúrdio, todos os olhares convergem para um sujeito controverso, amigo das três vítimas e que fundara, com os demais membros do grupo a chamada Liga de Expiação, e que às suas mãos ficara severa e irreversivelmente incapacitado após uma partida infeliz, o romancista Paul Chapin. O livro de Rex Stout tem todos os ingredientes para deliciar os leitores de hoje, a tradução atualizada dá-lhe enorme vivacidade. Entra-se na história quando um dos membros do grupo, um professor de psicologia da Universidade de Columbia, procura Nero Wolfe, o detetive começa por não dar importância ao caso, pois aparece a sobrinha do dito a anunciar o desaparecimento do psicólogo, a trama vai-se abrindo, Nero Wolfe convoca os membros da Liga de Expiação, propõe-lhes uma investigação para neutralizar a alegada malevolência de Paul Chapin, o grupo reage controversamente, o próprio Paul Chapin não falta à reunião, aos poucos vamos sabendo de que há segredos sentimentais, há membros do grupo com vida desafogada, outros em estado de falência, convém não esquecer que houvera a crise de 1929 que dilacerou o sistema económico-financeiro norte-americano. Analisam-se as mensagens ameaçadoras que todos receberam, encontra-se a máquina de escrever de onde saíram as ameaças, todo parece incriminar Paul Chapin. Acresce que as investigações levam a descobrir que o principal suspeito fora rejeitado por aquela que é hoje a mulher de um dos membros do grupo.

No exterior, Archie Goodwin vai catando informações que reporta ao detetive paquidérmico. Neste processo de danças e contradanças, Paul Chapin vem à fala com Nero Wolfe, está zangado com certos objetos que Archie Goodwin desviara do seu património. Os detetives envolvidos não têm sucesso nenhum e é nisto que Archie Goodwin encontra o psicólogo desparecido, andava camuflado. Surgem novas relações, Nero Wolfe sobe a parada, forja um documento aparentemente comprometedor para o principal suspeito. Nisto, é assassinado mais um membro do grupo, as evidências apontam para Paul Chapin. Temos nova reunião dos membros da Liga da Expiação com Nero Wolfe, caminhamos para o clímax, a descoberta é surpreendente, o leitor sente-se compensado com todos estes piparotes do raciocínio que levam as desmascaramento do criminoso.

Este soberbo romance de Rex Stout também permite um estudo de mentalidades naquela América em mutação. Hoje seria impossível um escritor atrever-se a pôr no texto: “O aleijado entrou, a manquejar”. Fuma-se e bebe-se desalmadamente. Por economia da investigação, o campo da pesquisa detectivesca passa-se no centro de Nova Iorque, só excecionalmente se fazem umas viagens de comboio. Comunica-se por telefone, parece não haver distâncias, toda a gente se reúne a uma convocatória na véspera, parece que quase todos vivem nas redondezas, Nova Iorque seria uma aldeia.

Asseguro que os aficionados não ficarão desapontados por voltar ao contacto com estas gemas preciosas da Coleção Vampiro, ou descobri-las, surpreendentemente. Era altura de se abrir a porta triunfal a esse mastodonte comilão e bebedor de cerveja que põe o cérebro a trabalhar com os relatórios do seu assistente, um mastodonte que se faz pagar bem, os seus caprichos e trem de vida assim o exigem.

Por Mário Beja Santos