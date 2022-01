1900MHz Boost Hour Extreme Mode e 1000W PSU recomendado

A placa de vídeo GeForce RTX 3090 Ti da NVIDIA vai Propriedade Alguns designs personalizados malucos como o modelo SUPRIM X da MSI. Essas placas gráficas serão os produtos mais potentes e que consomem muita energia já produzidos para os amantes de jogos e também para aqueles com carteiras enormes.

MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X é uma placa de vídeo Monster: até 1900MHz Extreme Mode Boost Clock e 1000W PSU recomendado

A NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti é tudo, extremamente poderosa, cara e extremamente consumidora de energia. É a placa de vídeo definitiva para aqueles que não se importam com consumo de energia ou preço e querem apenas o melhor dos melhores, como o flex. A variante MSI SUPRIM X será um modelo personalizado muito rápido e rápido Seu preço é de até 4500 USD Se as primeiras listagens são alguma coisa para seguir.

As especificações deste monstro vazaram da placa de vídeo Incorporar tweet E eles simplesmente colocam o supremo! Em todo o respeito. Então, começando com as especificações básicas, a NVIDIA GeForce RTX 3090 terá um total de 84 SMs em seu carro-chefe, resultando em um total de 10.752 núcleos CUDA (versus 82 SM/10496 núcleos no RTX 3090 Non-Ti). Além dos núcleos CUDA, a GeForce RTX 3090 Ti da NVIDIA vem com núcleos RT (Ray-Tracing) de última geração, núcleos Tensor e novos módulos multiprocessadores SM ou streaming. O modelo de referência operará a uma velocidade de clock base de 1560MHz e uma velocidade de clock boost de 1860MHz com um TDP de 450W.

Vazaram as especificações da placa de vídeo MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X. (Créditos da imagem: wxnod)

No entanto, a MSI está aumentando o problema, empurrando seus perfis de jogos/silenciosos para 1880MHz, há também um terceiro perfil de GPU conhecido como “modo extremo” que pode ser ativado através do hub MSI para um clock aprimorado de 1900MHz. A placa também apresentará um TDP aumentado de 480W. Isso é 30 watts a mais que a referência e 60 watts a mais que o RTX 3090 Non-Ti.

Mas espere, isso não é tudo, enquanto RTX 3090 SUPRIM X padrão Tem um requisito de PSU recomendado de 850W, o RTX 3090 Ti SUPRIM X tem uma recomendação de PSU de 1000W. A placa ainda será suportada em uma configuração de conector de 3 pinos e 3 pinos e as saídas do monitor permanecerão as mesmas.

MSI SUPRIM X será o modelo personalizado carro-chefe do fabricante.

Em termos de memória, a GeForce RTX 3090 Ti vem com 24 GB de memória e esse também é o design GDDR6X da próxima geração. Com a mais recente e melhor memória gráfica da Micron morta, a RTX 3090 Ti pode oferecer velocidades de memória GDDR6X de 21 Gbps. Isso combinado com uma interface de barramento de 384 bits fornecerá uma largura de banda cumulativa de 1.008 Gbps. Curiosamente, embora o cartão tenha quase o mesmo design do RTX 3090 SUPRIM X, parece haver alguns plug-ins e preenchimento térmico que adicionam 10g extra de peso ao cartão no modelo Non-Ti SUPRIM X.

Espera-se que a placa gráfica seja totalmente revelada no final deste mês ou em algumas semanas, portanto, fique atento para obter mais informações, como preços e disponibilidade.

