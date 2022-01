Apple pode ter descartado cancelamento de ruído embutido no iPhone 13

O recurso de acessibilidade “Cancelamento de ruído” da Apple era um grampo dos iPhones anteriores, mas pode ter sido removido permanentemente da série iPhone 13, 9to5Mac Foi relatado. Esse recurso foi projetado para “reduzir o ruído ambiente em chamadas telefônicas quando você segura o receptor no ouvido”, um recurso que pode ajudar a tornar as chamadas mais fáceis de ouvir.

“O cancelamento de ruído do telefone não está disponível nos modelos do iPhone 13, razão pela qual esta opção não é mostrada no [the Accessibility] Configurações, “Diga ao Suporte da Apple 9to5Macleitores. Quando o leitor solicitou esclarecimentos, a equipe de suporte confirmou que o recurso “não era suportado”.

Surgiram dúvidas sobre o cancelamento de ruído reddit E Páginas de suporte da Apple Logo depois que o telefone foi colocado à venda, os leitores notaram que ele não estava mais disponível na página de acessibilidade. O recurso ainda está disponível com o iOS 15 em modelos anteriores do iPhone, mas não pode ser encontrado em nenhum lugar no iPhone 13.

O cancelamento de ruído geralmente usa o microfone da câmera do iPhone Detecção e remoção de ruído ambiente ao seu redor, para que você possa ouvir mais facilmente a outra pessoa no telefone ou na chamada do FaceTime – algo que pode ser valioso para os deficientes auditivos. O problema só se aplica se você estiver usando o telefone sozinho sem, digamos, os fones de ouvido com cancelamento de ruído AirPods da Apple. (Isso não afeta o que os outros ouvem; então a Apple forneceu um arquivo isolamento acústico Recurso com iOS 15.)

A Apple ainda não confirmou oficialmente que o recurso foi removido permanentemente nos dispositivos iPhone 13; Até agora, a única palavra sobre isso veio indiretamente do Suporte da Apple. Como tal, o Engadget entrou em contato com a Apple para obter mais esclarecimentos.