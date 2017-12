Entre linhas – Grande Pedro Caniço!

Pedro Caniço é treinador de futebol do FootKart, clube que se dedica às camadas jovens do futebol em Almeirim. O “site” deste clube ribatejano abre com belas palavras: “respeito, fair play, amizade”. Mas mais do que palavras, vale o exemplo que Pedro Caniço deu a muitos que maltratam o futebol e dão guarida a maus comportamentos, violência física e verbal e a outras manifestações indesejáveis.

A Associação de Futebol de Santarém, dirigida pelo engenheiro Francisco Jerónimo, foi pioneira na adesão ao “cartão branco”, que os árbitros juntam aos conhecidos cartões amarelos e vermelhos quando vão apitar os jogos. Na época passada os árbitros da Associação de Futebol mostraram quatro cartões brancos: aos adeptos do Moçarriense, ao jogador Bruno Caldeira, da UD Abrantina, ao delegado do SCD Glória, André Coutinho, e ao treinador Frederico Condeço, do CAD Coruche, todos com comportamentos que se devem valorizar, divulgar e exaltar. Que bom seria ver a gala do futebol premiar estes agentes do verdadeiro espírito desportivo.

Voltemos a Pedro Caniço. Este treinador recebeu dois cartões brancos no mesmo jogo, mostrados pelo árbitro Pedro Feliciano, no jogo com o Núcleo do Sporting de Rio Maior, em Sub 10. O primeiro cartão foi “recebido” durante a primeira parte do jogo quando um jogador do FootKart rematou forte e a bola embateu “violentamente” na cabeça do jogador adversário, tendo este caído instantaneamente no chão, Pedro Caniço entrou imediatamente em campo para socorrer o jovem jogador da equipa adversária. Na segunda parte e após uma jogada de ataque do FootKart ter dado golo na sequência de um choque do guarda redes adversário com um jogador da equipa de Almeirim, numa clara vantagem, o que fez Pedro Caniço? Deu instruções aos seus jovens jogadores para que após o reatamento do jogo estes deixassem que a equipa adversária marcasse um golo, anulando assim a vantagem obtida.

Parabéns ao Pedro Caniço e ao FootKart. Este treinador não é conhecido do grande público, como são alguns líderes de clubes, de claques organizadas ou não, ou alguns comentadores televisivos que fomentam o ódio e a má-língua, o escárnio e a maledicência, como se o futebol não fosse precisamente aquilo que Pedro Caniço demonstrou. Aqui fica o meu público aplauso. Educar para a cidadania é um trabalho de todos, e os clubes de futebol podem dar um contributo decisivo.

Rui Pedro de Sousa Barreiro