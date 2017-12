Tiro – CB Santarém no Torneio Nacional de Pistola

A Casa do Benfica em Santarém esteve representada no Campeonato Nacional de Pistola, que decorreu no dia 2 de Dezembro na carreira de tiro do complexo desportivo do Jamor.

Os atletas da CB Santarém alcançaram as seguintes classificações:

Na classificação Absoluto, entre 115 atletas, Alexandre Fernandes classificou-se no 38º lugar com 544 pontos, Ricardo Fernandes Classificou-se no 65º lugar com 530 pontos, José Ribeiro classificou-se na 67ª posição com 529 pontos, António Pereira Classificou-se na 79ª posição com 514 pontos, Moisés Pedrosa obteve a 101ª posição com 467 pontos.

Por classes, Ricardo Fernandes obteve o 3º lugar do pódio em Juniores. Alexandre Fernandes classificou-se na 32ª posição em Séniores. Em Veteranos a CBS obteve o 4º lugar em Equipas. Os atletas, Veteranos, obtiveram o 15º lugar por José Ribeiro, o 20º lugar por António Pereira e o 29º lugar por Moisés Pedrosa.