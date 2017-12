Futsal – Juniores do Vitória vão dobrar o ano a liderar classificação

A equipa de juniores masculinos sub-20 de futsal do Vitória Clube de Santarém voltou a ofertar jornada de encantar aos adeptos vitorianos, batendo no último sábado a AD Mação por 6-2, no jogo grande da jornada 11 do Campeonato Distrital da categoria. Nuno Sirgado (2 golos), Rafa Pereira e Nuno Gomes deixaram marca indelével na narrativa do encontro, com um inesquecível tento do guardião Luís Guedes a fechar em apoteose o último encontro oficial de 2017, permitindo à equipa dobrar o ano no topo do Campeonato Distrital, “ex-aequo” com o CD Os Patos. Está, pois, bem vivo o sonho do bicampeonato para as cores vitorianas!

Entretanto, as campeãs estão de “volta”. A equipa de seniores femininos do Vitória Clube de Santarém parece ter regressado à forma que a notabilizou e no último sábado, as comandadas de Leonor Meneses triunfaram categoricamente no recinto do Futalmeirim, por 5-1, proeza que vale a manutenção no topo do Campeonato Distrital da AF Santarém, em parceria com a AD Lírios do Campo. Os tentos vitorianos foram apontados por Conxi (2), Pulga, Andreia Neves e Letícia.

Também no feminino, nota para a estreia do escalão de juvenis femininos em termos oficiais esta temporada, com o capricho de a 1.ª jornada do Campeonato Distrital a colocar frente a frente as duas equipas que o clube coloca em prova em 2017/18. No final, triunfo por 7-0 para a formação “A” vitoriana diante da equipa “B”, num escalão que, apesar de ter já mergulhado no período competitivo, continua em fase de captações, receptivo a acolher potenciais apaixonadas pela prática do futsal.

Outro dos escalões do Vitória que segue imparável é o de juvenis masculinos. Com o triunfo por 5-4 na recepção ao CAD Coruche, no passado domingo, os vitorianos reforçaram o 1.º posto do Campeonato Distrital da categoria, existindo mesmo hipóteses matemáticas de se sagrarem bicampeões… Os golos azuis foram rubricados por Bernardo Bernardino (2), João Francisco e por Diogo Madeira. No domingo, às 11h30, na Nave Municipal de Santarém, o Vitória recebe o 2.º classificado, Futalmeirim.