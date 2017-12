Coca-Cola artística em Santarém

“Primeiro estranha-se, depois entranha-se”, este foi o slogan publicitário criado por Fernando Pessoa, em 1928, para o lançamento da Coca-Cola em Portugal. Contudo, Salazar, ainda então só ministro das Finanças, recusou o projecto, com a justificação de que criava “habituação”.

Já em pleno Estado Novo, a empresa voltou à carga, sem melhor sorte. Pelo que a Coca-Cola só se conseguiu mesmo introduzir-se em Portugal já depois da revolução do 25 de Abril, em plena democracia.

É pois no âmbito da comemoração dos 40 anos da sua chegada a Portugal que a Coca-Cola está a oferecer, a todos os distritos, uma icónica garrafa “contour”, de grandes dimensões, decorada pelo artista visual RAM (Miguel Caieiro).

Em Santarém, o local escolhido para a colocação da garrafa comemorativa foi o Jardim da Liberdade, e a cerimónia inaugural teve lugar esta quinta-feira, dia 14.