Aviso à navegação no rio Tejo

O presidente da Câmara de Santarém e a vereação do PSD embarcaram na semana passada numa expedição fluvial pelo rio Tejo acima até à foz do Alviela. Em busca, diz a nota de imprensa municipal, de “soluções locais para o rio Tejo”. Porém, segundo a mesma nota, apenas encontraram a foz do rio Alviela bloqueada por jacintos e água.

Já na sessão de Câmara de segunda-feira, os vereadores do PS lamentaram ter ficado em terra, sem convite para o passeio, e recomendaram ao presidente que reuna a força dos autarcas e instituições da região e vá em busca de soluções nacionais para o rio junto do Governo.

Ao que o autarca respondeu que o PSD pretende promover uma nova assembleia municipal temática sobre o Tejo e prometeu repetir a visita, agora com todas as forças políticas. O que faz prever uma mobilização geral da frota pesqueira das Caneiras e arredores.