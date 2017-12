37 anos depois

No passado dia 4 de Dezembro, como é bom costume em Portugal, recordou-se o perecimento de um homem ímpar: Francisco Sá Carneiro. 37 anos após a queda da aeronave que o transportava, o primeiro fundador do Partido Social Democrata (nascido Partido Popular Democrático) tornou-se num exemplo, quase deificado, do político sem mácula; do estadista sem defeitos; de tudo o que as gerações posteriores não foram. Respeito-o convictamente e considero que grande parte dos elogios que lhe são ofertados corresponde à realidade; no entanto, sinto-me obrigado, por imperativos racionais alicerçados no conhecimento da condição humana, a fugir da vontade de o mitificar, porque não existem – e ainda bem – criaturas perfeitas. Aliás, se as houvesse, acredito que fossem do mais aborrecido que possamos imaginar. Contudo, não deixo de evidenciar a forma como Sá Carneiro se transformou, ele que experienciou tamanhas turbulências no recinto interno do PSD, na figura legitimante de qualquer discurso que envolva o meu partido. Se rememorarmos um pouco, não há muito tempo, várias personalidades notórias aludiam à singularidade de Pedro Passos Coelho ser o líder que mais se aproximara, em atenção ao que propugnava e ao que dizia, daquele que se bateu pelo regresso de D. António Ferreira Gomes do negregado exílio. Discordo! Não é esse, porém, o fulcro do meu escrito. Entretanto, surgido o algo inesperado anúncio de Pedro Santana Lopes, que se manifestou concorrente ao lugar cimeiro da agremiação laranja, logo emergiram as mesmas célebres e coloridas silhuetas, garantindo que este representa o verdadeiro PSD matricial, o genuíno PPD, ainda que a mensagem de Santana se apresente bastante distante da de Passos. Incoerências engraçadas! Ora, dado que não sou menos do que os outros, afirmo que Rui Rio – que é ele próprio na sua maneira de ser; que não é um avatar de Sá Carneiro! –, defende a social-democracia como preconizada pelo mestre! Mas faço-o sem incongruências…

João Salvador Fernandes