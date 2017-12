Quem sustenta tanta poluição no rio

Não há debate sobre ambiente e poluição em que o chavão não venha à baila, seja para justificar a sustentabilidade económica das empresas poluidoras ou para reclamar o seu encerramento por falta de sustentabilidade ambiental. Pois, também assim foi no debate “Rio Tejo ameaçado de morte”, organizado pela Concelhia do PS, em Santarém. Já sem pachorra para tanta falta de sustentabilidade, os pescadores e ativistas ambientais espicaçaram o debate, questionando o adjunto do secretário de Estado do Ambiente pela impunidade dos crimes ambientais que têm testemunhado no Tejo.

“O Sr. tem algum familiar ou amigo que esteja a morrer de cancro por causa da poluição?”, perguntou o pescador da Golegã Mário Costa, indignado com a paciência do Governo perante os surtos de poluição que estão a matar o Tejo e as suas gentes.