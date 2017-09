Santarém – Comissão de Eleições multa Candidatura do PSD e o Facebook

É a quarta condenação da candidatura do PSD de Santarém, pela CNE – Comissão Nacional de Eleições, por violação das regras eleitorais. A CNE notificou a candidatura do PSD de Santarém pela instauração de um processo de contraordenação , que poderá valer uma multa entre os 17 mil e os 75 mil euros. Em causa está a realização de “propaganda política através de publicidade comercial”. Segundo a CNE, “a publicação patrocinada da candidatura do PSD Santarém, na rede social Facebook, é susceptível de integrar o tipo de infração prevista no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho”. Assim, a CNE deliberou “instaurar o respetivo processo de contraordenação à candidatura do PSD e à empresa proprietária do FAcebook, bem cono notificou a candidatura de Ricardo Gonçalves, para no futuro se abster de recorrer a serviços de publicidade comercial”.

Recorde-se que esta é já a quarta condenação da candidatura do PSD Santarém. No início de setembro, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) notificou o presidente da Câmara de Santarém para retirar “todas as publicações que divulguem atos, programas ou serviços do site do município e de se abster de divulgar novos atos, programas ou serviços que não tenham um carácter urgente”, até às eleições autárquicas de 1 de outubro.

Já esta semana, foi conhecida a terceira condenação, após participação do PS de Santarém contra a candidatura de Ricardo Gonçalves, por ter feito “publicidade institucional proibida, no suplemento do jornal Público”. A CNE concluiu que “a situação apresentada configura uma situação de violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade, previstos no artigo 41.º da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais”.