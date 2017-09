Futsal – Vitória de Santarém já tem nova sede no antigo Jardim de Infância do Sacapeito

O dia 26 de Setembro de 2017 ficará perpetuado como uma data histórica para o Vitória Clube de Santarém: o clube e a Câmara Municipal de Santarém consumaram a assinatura do protocolo de cedência das instalações do antigo Jardim de Infância do Sacapeito, que de agora em diante funcionará como a nova sede social dos vitorianos, suprindo uma necessidade premente de um dos emblemas que mais tem crescido nos últimos anos no panorama desportivo e social do concelho.

Doze anos depois da fundação oficial do clube, em 2005, e 22 após o início do sonho vitoriano (pela mão de um grupo de crianças do bairro escalabitano do Alto do Bexiga), o Vitória Clube de Santarém recebe assim uma sede condigna e consentânea com a dimensão social e o capital humano que soube conquistar ao longo dos tempos à custa de um quotidiano marcado por grande dedicação, humildade e sacrifício dos seus dirigentes, sendo esta cedência, conforme salientou na ocasião o presidente da CMS, Ricardo Gonçalves, “quase uma obrigação e um justo reconhecimento pelo trabalho apresentado em prol do concelho e dos seus jovens, e que conduziu o clube ao estatuto de 3.º maior emblema do País em termos de atletas de futsal federados”.

António Pardelhas, que preside à Direcção garante que “o Vitória Clube de Santarém soube e saberá merecer este voto de confiança dado pela autarquia e por Santarém”, propondo-se revitalizar o espaço e apostar forte na sua dinamização, agora que estão criadas condições para que o clube, conforme sempre constou no seu rol de objectivos, avance para a criação de novas secções e novas modalidades e para a promoção de diversas actividades educativas, lúdicas, desportivas e culturais.

Com mais de 170 atletas de futsal federados, e na iminência de engrossar esse número não só no âmbito da modalidade, como também no de outras secções, o Vitória Clube de Santarém enceta agora um novo rumo numa viagem já marcada pela conquista de 30 títulos oficiais e, acima de tudo, pela formação de centenas de jovens atletas.