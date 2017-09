Futebol – Amiense, Torres Novas e Mação lideram 1.ª distrital

Mação, Amiense e Torres Novas somaram vitórias nestas duas primeiras jornadas e adiantam-se na liderança da classificação. O Mação foi vencer a casa da Abrantina por 1-0. Também o Amiense venceu fora frente ao Moçarriense por 1-2. E o Torres Novas também venceu no campo do adversário, Ferreira do Zêzere, por 1-2.

O Fazendense ganhou por 3-0 ao GF Empregados no Comércio de Santarém. O Riachense sofreu nova derrota, desta feita em casa com o Samora Correia, por 1-3.

O Sport Lisboa e Cartaxo foi empatar a um golo no campo do União de Almeirim num dos jogos mais aguardados da segunda jornada do Campeonato Distrital da 1ª divisão da A.F. Santarém.

Resultados dos ribatejanos

nos nacionais

Outros resultados das equipas ribatejanas nos campeonatos nacionais: Taça de Portugal (2.ª eliminatória) Fátima 4 – Elétrico 2; Coruchense 5 – Mondinense 2; Campeonato Nacional de Juniores A da 1ª Divisão (5.ª Jornada)

Alcanenense 0 – Vitória FC 4; Campeonato Nacional de Juniores A 2ª divisão (4.ª Jornada, 1.ª Fase, Série D) Amiense 4 – Clube Futebol Benfica 0; Campeonato Nacional de Juvenis (5.ª Jornada 1.ª Fase Série C) CADE 2 – Sintrense 2; Campeonato Nacional de Iniciados (5.ª Jornada 1.ª Fase Série D) SL Cartaxo 1 – Marinhense 0; Ac. Santarém 2 – Caldas Sport Clube 0; AF Marinha Grande 1 – CADE 3; NS Rio Maior 0 – CD Fátima 2; Campeonato Nacional Futsal 2.ª Divisão (1.ª Jornada, Série D) Granja Ulmeiro 0 – F. Zezere 4; Série E, CD Fátima 4 – Maritimo 1.