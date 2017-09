Da Cidade Esquecida – Sob os ciprestes

Correm tempos bem estranhos, meu amigo. O homem bom, de boa medrança, é o que tem bom dinheiro nos bancos e não vale um cêntimo. Sim, mas o presente passa cada vez mais depressa e o passado é incessante reconstrução. E a nação é dos que dominam a informação. Claro, as notícias não fazem o noticiário. O inverso sim. Já reparou que neste país de corruptos, e doutores das dúzias, chamar “senhor” a alguém é quase um insulto? E quando já pouco se fala de livros, música ou pintura, é só dos autores disso que se fala? Pretextos, meu amigo. Olhe as Igrejas. Defendem a explosão demográfica para terem sempre almas para salvar do inferno, pobreza e poluição. Tudo em nome da vida. É como os políticos a usarem sentidos que escorregam. Vaselina nas palavras, ah, ah… Não reparou agora no debate televisivo dos candidatos a Santarém? Naquele cenário negro e mortuário que mais parece um velório. E só falaram quase d’ economias, investir, empresas e divida. Isto numa capital milenar que tem como elemento distintivo a sua cultura. É como diz. Foi quase uma “Campanha Alegre”, como aquela onde o Eça fala de um ministro que respondia a tudo com a mesma palavra: economias. Não se admire a esclerose cultural tem crescido na razão directa do tecnoliberalismo. E todavia, se alguém vier do Canadá visitar Santarém será para ver o que não vê lá. Por exemplo a vista impar, e gratuita, da Alcáçova sobre Lezíria e rio. O espectáculo feérico das olaias em Abril. E o que resta dos míticos “olivais de Santarém” a apodrecer aí pelas ladeiras, com tudo o que se lhe associa? Substituídos pelos ciprestes dos mortos nas rotundas: “Aqui repousa em paz quem tão ao comprido jaz”. E a oposição que quase se limitou a pensamentos já pensados? Até parece que são todos do Sporting e acham que se o Ricardo triunfar é à mesma o Barreiro a vencer, e com ambos os leões a ganhar. Nenhum que falasse do Damasceno a ruir. De um conservatório musical. Um lago dos cisnes. Uma feira do livro. Um jardim de poetas. Uma revista cultural. Uma biblioteca moderna. Uma casa do artista. Um monumjento ao Ibn Sara e à Santarém árabe. Outro ao Mário Viegas. Da antologia do Bassame. Da campa do Cabral recuperada em modernidade para o encontro de culturas mundiais. De um observatório astronómico para o scalabitano ver, uma vez na vida, aquela impossível lua-cheia sobre Alvisquer. Sim, e o grande Herculano, enterrado na Azoia faz agora 140 anos sem ninguém se lembrar? É um espanto, não é? Se é! E os 500 anos do Cancioneiro o ano passado? A estátua a desfazer-se do Frei Luís de Sousa em cuecas? E a outra empenada do maluco quixotesco do Crato? E aquela, jocosa, dos cornos embolados que ameaçam os forcados engarrafados? E o simposium do templo romano a Júpiter, monumento nacional,s em uma placa que indique onde fica ao turista culto? E tanto movimento cívico sem um único candidato à autarquia, livre dos partidos? Isto numa cidade dita da liberdade. É como diz, meu amigo. Olhe a sombra dos ciprestes cresceu. Vou-me chegando às Portas do Sol. Tudo deserto, não é? Sabe bem que não, os desertos começam em nós e na nossa cegueira para a cultura. Aquilo está cheio de história humana transfigurada num falso silêncio. A questão é saber despertá-lo para as novas gerações, em novos moldes, sem o atraiçoar. Acredite meu amigo, só pela cultura será possível ressuscitar para o mundo, e modernidade, a alma dessa cidade esquecida.

Mário Rui Silvestre