Visita guiada ao azulejo com 70 participantes

Foram cerca de 70 as pessoas que participaram na visita guiada por Vera Duarte, sobre a temática do “Azulejo em Santarém”. A iniciativa insere-se na programação do Verão In.Santarém” e iniciou-se no emblemático Mercado Municipal e termina no Jardim das Portas do Sol, junto ao painel que retrata a conquista de Santarém por D. Afonso Henriques. Revestindo fachadas, o interior de igrejas e seus altares, os bancos de jardins, utilizado em placas direcionais e de toponímia, o azulejo é por si só, um veículo de história. A sua presença é uma constante no Centro Histórico de Santarém, adquirindo, por vezes, grandes dimensões como acontece no interior da Igreja de Marvila, considerada “a Catedral do azulejo seiscentista” e que foi um momento culminante desta visita guiada.