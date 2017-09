Cultura tauromáquica ganha financiamento do Orçamento Participativo Portugal

O projeto “Tauromaquia, Património Cultural de Portugal” foi um dos vencedores do Orçamento Participativo de Portugal, iniciativa lançada pelo Governo e em que estiveram a concurso 601 projetos, entre os quais 5 apresentados na sessão de Santarém.

O projeto vencedor é de âmbito nacional e visa inserir a cultura tauromáquica na lista de Património Cultural Imaterial de Portugal, ao abrigo da Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial.Foi proposto por representantes da Associação Nacional de Tertúlias Tauromáquicas, com o apoio da Prótoiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia e da marca Touradas, que lançaram o apelo aos aficionados e amantes da cultura portuguesa para a votação neste projeto.

“O resultado histórico alcançado nesta votação democrática revela não só a capacidade de mobilização dos aficionados como também a força e implantação da tauromaquia na cultura portuguesa”, afirma Hélder Milheiro, da Federação Portuguesa de Tauromaquia. “Esta vitória é um exemplo do envolvimento cívico e democrático dos portugueses que disseram de forma clara que querem a valorização e salvaguarda do nosso património cultural e que querem a Tauromaquia declarada como património cultural imaterial de Portugal”, disse.

Luís Capucha, da Associação Nacional de Tertúlias Tauromáquicas, considera que esta vitória “corresponde, por um lado, à manifestação do gosto dos portugueses pela cultura tauromáquica, a qual constitui um traço profundo da identidade do nosso povo. Por outro lado, representa a enorme responsabilidade de dar expressão à magnífica janela de oportunidade que se criou para que a Tauromaquia seja registada como Património Cultural Imaterial de Portugal. O que foi feito deu um bom fruto, mas começa agora um trabalho ainda mais exigente, para o qual estão convocados todos os amantes da Festa de Toiros, da democracia cultural e da liberdade”.

Nenhum dos cinco projetos apresentados na sessão do orçamento participativo Portugal em Santarém, conseguiram a votação necessária para obterem o financiamento atribuído a cada um dos projetos vencedores nas sete regiões plano – Santarém está na NUT II do Alentejo – cada uma com uma dotação de 200 mil euros para o projeto vencedor a nível regional, sendo atribuída a restante verba de 3 milhões de euros a projetos de âmbito nacional.