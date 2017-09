Prémio jornal O Ribatejo – Persi distinguido como melhor marcador

Persi recebeu este domingo, dia 17 de setembro, o prémio de melhor marcador da 1.ª Divisão Distrital AF Santarém/Jornal O Ribatejo. O avançado está este ano a jogar pelo União de Almeirim, mas conseguiu esse prémio ao fazer 20 golos com a camisola do Riachense, na temporada 2016/2017.

Persi sucede a Pedro Emanuel do Fátima que no ano anterior tinha conseguido 16 golos.

Joaquim Duarte, Diretor do Jornal O Ribatejo, entregou o prémio a Persi no Estádio D. Manuel de Mello em Almeirim e contou também com a presença de Francisco Jerónimo, Presidente da Associação.