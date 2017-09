Notícias do Bloqueio – Honra e gratidão no prémio Eduardo Lourenço

Ainda sob o peso de uma sensação ao mesmo tempo estranha e de exaltação, olho para o Prémio Eduardo Lourenço, que sexta-feira, dia 8, me foi entregue, na Guarda, e penso estar ainda a viver a pureza daqueles acontecimentos que, na biografia de uma pessoa, dão sentido à vida. Quem faz caminho criador sabe que é assim. Estou grato, por isso, às palavras que foram ditas na Guarda, pelo dr. Álvaro Amaro, presidente da Câmara, e pelos Professores Eduardo Lourenço e Arnaldo Saraiva, queridos companheiros de longa jornada. Deixo aqui algumas palavras do texto lido na ocasião:

A palavra honra liga-se a gratidão, que é sempre tributo difícil de pagar. Permitam, por isso, que aqui evoque sem os citar, para não cometer injustiças, como ensina Borges, os camaradas com quem fiz corpo na aprendizagem de um ofício que foi sempre de grande exigência no combate de privilegiar o valor fundamental da liberdade de expressão, antes e depois do 25 de Abril. É com eles, pois, que devo repartir humildemente este Prémio e deixar aqui apenas inscrito o nome de António Paulouro, que acompanhei persistentemente no combate de uma vida inteira por um jornal livre.

Quando a vida se transforma no livro de todos os dias que é o jornalismo, onde nos escrevemos, e, escrevendo-nos, fazemos a crónica do tempo nosso e dos outros, o que a escritora mexicana Elena Poniatovska disse, com grande clareza, ao receber o Prémio Cervantes: “escrever: narrar, narrar, narrar as vidas dos outros!”

As palavras são, assim, o alimento primordial que reelabora a memória, e, de certo modo, são a pele da alma do jornalismo, como alguém chamou também à literatura. É esse o chão verbal por onde caminhamos: as palavras são a vida, e as vidas, na sua diversa matéria dos sonhos, são as palavras (“são como um cristal, às vezes um punhal”, na síntese perfeita dos versos de Eugénio de Andrade), ou caminho de ecos e gestos, “fantasias e sonhos/ cada ínfimo instante de ontem/ e dos ontens do mundo”, na fabulosa arte poética de Jorge Luís Borges.

As palavras vivem, no entanto, um tempo em que por vezes, sitiadas, são reféns de interesses financeiros espúrios e domesticadas em favor de abusos de poderes que ferem todos os dias os valores democráticos. É talvez por isso que gosto de lembrar o que um dia ouvi dizer ao querido e saudoso José Cardoso Pires, quando falávamos de um país de pessoas exiladas dentro dele e de si próprias, um país de liberdades expropriadas e de Censura, o país do “Dinossauro Excelentíssimo”, onde todas as angústias encerravam as horas dos dias, como castigo que a nós, mais jovens, parecia para a eternidade. Dizia então o Zé, com a sua voz firme, que verdadeiramente importante era a forma como cada um forjava a morte, vivendo, ou como se roubavam horas à morte, na formulação poética de Ungarretti, que ele também gostava de citar.

Daí as palavras e o seu combate. À imprensa, à informação, e ao ofício da escrita, como pão essencial da liberdade, cabem parte inteira desse combate. Na selva difícil em que campeões de negócios tomaram conta do universo da comunicação social, em que analfabetos irrecuperáveis dizem que a cultura “não interessa ao negócio” e capatazes do cifrão vivem alegremente a sua brutalidade na glória dos despedimentos. Tudo isto se resume num combate que converge numa palavra: Liberdade.

Fernando Paulouro Neves