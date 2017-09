Espuma dos dias – Cativações

A abortada operação em Tânger levou ao aprisionamento do Infante D. Fernando. Os marroquinos pediram um resgate, o irmão D. Henrique opôs-se ao gasto da soma pedida, D. Fernando ficou cativo. Morreu nas masmorras de Fez. O mano, apesar de receber pingues rendas provenientes da Ordem de Cristo cativava-as, só a libertando aos poucos, os lancinantes pedidos do encarcerado esbarraram na paliçada henriquina.

Ora, o algarvio Centeno deve ter ido várias vezes ouvir o oráculo do filho do rei da boa memória. Na resposta ao Ministro das Finanças, invariavelmente, responde: faz o como eu, mantém as verbas cativas, não esbanjes, a tua divisa deve ser; a quem devo espere, quem me deve pague de imediato – a máquina tributária só dorme quando lhe convém.

A oposição tonitruante reclama contra as cativações. Pois que seja encarnação do Infante Santo, pode-lhe seguir o exemplo, e elevada ao altar da Assembleia da República, o Ministro não se comove, só abre os cordões à bolsa se lhe convém na esteira do Navegador. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista esperneiam, no entanto, o Ronaldo das Finanças finge ouvir, do mesmo modo procede relativamente aos ministros, o da Saúde a da Justiça podem testemunhar a expedita surdez do pupilo do visionário de Sagres.

A função pública geme, ameaça greves, os juízes, magistrados, também, alguns enfermeiros já a cumprem, o Ministro esfrega as mãos de contente, cada dia de greve é menos despesa, mais a mais, os recalcitrantes auferem gordas mantenças, caso das magistraturas. E, se os da geringonça chumbarem o orçamento? Ora, pensa o ministro, eles arranjam um par de botas de chumbo porque o grosso dos votantes dá a maioria absoluta aos socialistas. Por isso Catarina, a da nau Catrineta, não se coíbe de afirmar que a maioria seria um retrocesso. O primeiro-ministro agradece a confiança, enfuna as suas velas ampliando o apoio a Centeno.

E Passos? Passou-se já o escrevi. Enquanto aparecer na primeira fila na companhia de Maria Luís a maioria assusta-se, para lá do medo da repetição, as cativações e demais tributações levam as agências de avaliação a subir a nota de confiança a Portugal, Bruxelas sorri, voltaram os tempos do bom aluno.

O PSD tem o problema da credibilidade em aberto, o desacerto no discurso e na acão predominam, quem pia é Marcelo a criticar a desatenção laranja, o pio cavaquista foi pífio, o Sr. Centeno estica a corda convicto de não ser ele a bater com o sim senhor no chão. Alguém tem de ser. Quem?