Estado de Sítio – “A França em Marcha” de Emmanuel Macron

A França em Marcha” de Emmanuel Macron: em marcha – entenda-se – como se o país estivesse parado até à chegada do actual presidente, aliás agora em queda livre nas sondagens de popularidade. Coisa previsível, como já o tinha sugerido há algum tempo nestas mesmas colunas. Senão vejamos, mais em pormenor: o jovem Emmanuel Macron, aconselhado pelos seus mentores do Establishment, não surgiu a cavalo num partido. Trata-se de um “Movimento”. Mais uma inovação. Continua porém a instrumentalizar os valores republicanos e da democracia, o que não o impediu de afirmar que falta um rei à França! A retórica contraditória, equívoca, a procurar compatibilizar o incompatível, nem de esquerda nem de direita, é uma das infantilidades da inexperiência de E. Macron. Contradições que se revelam no perfil de um suposto “anti-sistema”, quando afinal o universo do presidente é sistémico, tecido de cumplicidades, nomeadamente com a “Fundação Franco-Americana” e Henri de Castries instalado na presidência do grupo em 2012. Trata-se de um clube de “notáveis” ligados à banca, à política bling-bling e à NATO, às grandes empresas e aos media, contra o “perigo vermelho” e a “caça às bruxas”. Um grupo criado pela CIA e os serviços secretos britânicos M16”. Dele fazem ou fizeram parte alguns nomes portugueses, tais José Luís Arnaut, Durão Barroso, da Goldman Sachs e António Mexia, da EDP. Nesta perspectiva, não é de estranhar que Macron tenha afirmado não haver uma cultura francesa! Um insulto ao país. Mesmo que assim fosse muito teriam contribuído ele e o seu grupo para isso. Efectivamente, outra é a cultura do ex-banqueiro de Rothchild, quando afirma que faltam biionários à França ou quando procura introduzir na Europa o cavalo de Tróia do neoliberalismo, nomeadamente através da referida Fundação Franco-Americana (Investig’action 2017). Mas ponhamos de lado o perfil e as máscaras de Emmanuel Macron que, por definição, valem não pelo que mostram, mas pelo que ocultam, isto é, as questões de fundo ao longo do seu desempenho, como ministro da economia de Hollande até ao início da sua campanha presidencial em 2016; importa à partida saber que redes o sustentam, quem o financia. O resultado é visível: agravamento da crise económica e social, 11 milhões de desempregados, incluídos os 7 milhões não abrangidos nas estatísticas, o Estado fragilizado, baixa nos apoios aos poderes locais, novas privatizações, maiores poderes financeiros. A “reforma” do Código do Trabalho vai ser o teste, o seu calcanhar de Aquiles: redução do custo do trabalho, com regras negociadas nas empresas, contra as leis e as convenções colectivas, desregulamentação, “flexibilidade” nas condições de despedimento, contratos de trabalho por tempo indeterminado postos em causa, renegociação das contratações com a função pública e outras concessões a que os trabalhadores teriam que se vergar, fragilização da Segurança Social (acidentes de trabalho, doença, desemprego, reformas), estatuto dos trabalhadores “deslocalizados” (déplacés) e concorrência laboral. Em suma, o abismo é cada vez maior entre a grande riqueza e a extrema precaridade. Não há mais margem para dúvidas quanto a ter sido Emmanuel Macron o presidente escolhido pelas oligarquias políticas e de negócios. Aí reside a sua nova “cultura”! Externamente, continua a política belicista, como é sabido, em directo ou por procuração, da África ao Médio Oriente. Enfim, a quase totalidade dos media segue nas pisadas de Emmanuel Macron, sendo que cerca de 90% são propriedade de um punhado de bilionários. Mais ainda: na chefia das Redacções não há jornalistas incómodos, muito menos hostis ao patrão. A censura é desnecessária, o que facilita a vida destes “profissionais”, sem problemas de consciência. Mais coisa, menos coisa, eles são todos da cor ou, no mínimo, incolores.