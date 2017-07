Catarina Martins na apresentação da candidatura autárquica de Abrantes

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, estará presente esta noite na apresentação da candidatura do Bloco de Esquerda de Abrantes, agendada para as 21h, do dia 25.

Catarina Martins vai dedicar o dia à região de Santarém, com visitas a Tomar e Abrantes, onde vai terminar o dia na apresentação autárquica de Armindo Silva. A coordenadora do Bloco de Esquerda tem marcado presença em várias apresentações autárquicas do distrito.

Armindo Silveira tem 52 anos e é comercial estando ainda a frequentar a licenciatura em Ciência Politica e Administrativa na Universidade Aberta. O candidato é ainda membro da Assembleia Municipal de Abrantes, desde 2013, pelo Bloco de Esquerda, porta-voz da Comissão Coordenadora Concelhia e membro da Coordenadora Distrital de Santarém deste partido, onde acumula a responsabilidade de coordenador do Grupo do Ambiente

Nesta sessão vai ser apresentado o cabeça-de-lista à Assembleia Municipal, Pedro Grave, de 43 anos, tendo sido já membro da Assembleia Municipal de Abrantes e de assembleias de freguesia. Já José Silva será o mandatário da candidatura, sendo também apresentado na sessão de Terça-Feira.