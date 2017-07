Paióis de Tancos vão ser encerrados e comandantes readmitidos

O chefe do Estado-Maior do Exército já comunicou que vai encerrar os Paióis de Tancos e transferir o material escolar para outros locais. O Exército referiu que a decisão foi tomada na sequência das averiguações internas ao furto de material de guerra detetado no final de junho em Tancos, “nas áreas técnica, segurança física, controlo de acessos e vigilância eletrónica”. Uma das possibilidades é a transferência para o paiol das instalações militares de Santa Margarida, disse à Lusa fonte militar. Está também em cima da mesa a transferência para paióis de outros ramos das Forças Armadas. “A prioridade será Santa Margarida, mas houve abertura da parte dos outros ramos para, caso seja necessário, transferir algum daquele material”, disse o porta-voz do ramo, tenente-coronel Vicente Pereira. Quanto ao destino a dar aos paióis nacionais de Tancos, ainda está em estudo, acrescentou.

Esta semana o chefe do Estado-Maior do Exército voltou a admitir os cinco comandantes que haviam exonerado temporariamente para não interferirem nas investigações ao roubo do material. Esta decisão foi tomada “considerando que com a conclusão destas averiguações se encontram ultrapassadas as razões que justificaram a exoneração dos comandantes”.Os militares que tinham sido exonerados são o comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, tenente-coronel Correia, o comandante do Regimento de Infantaria 15, coronel Ferreira Duarte, o comandante do Regimento de Paraquedistas, coronel Hilário Peixeiro, o comandante do Regimento de Engenharia 1, coronel Paulo Almeida, e o comandante da Unidade de Apoio de Material do Exército, coronel Amorim Ribeiro.