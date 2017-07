Espuma dos dias – Às armas!

O incrível “gamanço” de armas de um paiol no quartel de Tancos é fruto do nacional-porreirismo, termo repetido pelo saudoso Salgueiro Maia quando comentava um qualquer granel ocorrido no País, mormente na área militar. Sendo escrupuloso no desempenho das missões, caso fosse vivo não deixaria de aludir ao nacional-porreirismo tão do nosso agrado.

Este roubo vai ficar na história atestando o deixa andar, se não for hoje é amanhã, entre mortos e feridos alguém irá escapar, o tempo vai resolver, são algumas das muitas expressões reveladoras do nosso comodismo alicerçado numa burocracia devoradora de requerimentos, circulares, normas de execução permanentes nunca cumpridas, vindo ao de cima o faz de conta nosso amigo entre os desaires da fortuna.

Desta feita o azar ganhou à fortuna, erros inadmissíveis possibilitaram o golpe, talvez soprado do interior, restando gritar às armas, quem nos acode senão grito. Ninguém nos irá acudir de bom ânimo, os mais reservados lembram palmatoadas, os menos aludem à miséria moral de quem não sabe estar à altura das circunstâncias, aliada à penúria material em termos orçamentais.

Não adianta especialistas de tudo apregoarem justificações ou carregarem nas tintas, o nosso secular fastio no bom desempenho das nossas obrigações assim ao modo do pavão vaidoso que se leva muito a sério, mas não nutre igual preocupação relativamente às tarefas que lhe foram confiadas.

Os portugueses são muito admirados quando a trabalharem no estrangeiro, o mesmo no referente às missões militares, a eficácia de uns e outros é consequência do ambiente, das atitudes dos restantes elementos, do não ser admissível vagares, bocejos do já vou, do capinar sentado (quem esteve na guerra colonial sabe o significado do capinar sentado).

As armas sumidas no intervalo de vinte horas sem rondas, certamente estarão em boas mãos, tal como as pistolas dos polícias (lembram-se?), neste último caso o inquérito ainda não terminou contrariando a determinação da Ministra a denunciar o pouco poder da governante em relação à rançosa actividade dos mangas-de-alpaca agora sem manguitos. Muitos leitores ainda conservam lembrança dos manguitos.

Pois é, os manguitos materiais desapareceram, persistem os mentais, hábeis no desenterrar de normativos sobre normativos, fazendo cortes de mangas a quem ousa colocar em causa o seu imenso poder. Enquanto mandarem os sornas de manguitos continuará o dito pelo irreverente e frontal Capitão de Abril. Acreditem!

Armando Fernandes